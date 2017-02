10 publicités à surveiller

Plusieurs annonceurs tenteront de voler la vedette à Lady Gaga, Tom Brady et compagnie au Super Bowl dimanche. Outre le message pro-immigration de 60 secondes de Budweiser, quelles autres publicités risquent de s’illustrer et vous faire oublier l’affrontement Patriots-Falcons?

Ghost in the Shell

Photo courtoisie

Encore une fois, plusieurs bandes-annonces de films attendus plus tard cette année seront présentées en primeur. Celle de Ghost in the Shell, un drame de science-fiction mettant en vedette Scarlett Johansson, qui doit prendre l’affiche en mars.

Nintendo Switch

Photo courtoisie

Côté jeux vidéo, Nintendo offrira sa toute première publicité du Super Bowl. Le géant mondial y moussera sa prochaine console, la Nintendo Switch, qui sortira en magasin le 3 mars. Sur l’air de Believer du groupe Imagine Dragons, le message fera la promotion de plusieurs jeux, y compris The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ARMS, Splatoon 2 et 1-2 Switch.

Kia

Photo courtoisie

Actrice comique hors pair, Melissa McCarthy en fera rire plusieurs dans cette pub à grand déploiement de Kia. Bourrée d’effets spéciaux, ce message montre la comédienne tenter de sauver la planète à titre d’éco-guerrière en allant notamment protéger les rhinocéros. Le tout, sur l’air d’un vieux tube de Bonnie Tyler, I Need a Hero.

T-Mobile

Photo courtoisie

Dans une publicité pour T-Mobile, Justin Bieber retracera l’évolution des célébrations de touchés au football avec l’aide de Rob Gronkowski et Terrell Owens. Vêtu d’un smoking, le chanteur canadien en profitera également pour montrer comment il festoierait s’il réussissait à traverser la ligne des buts en possession du ballon.

Avocados From Mexico

Photo courtoisie

La compagnie Avocados From Mexico a retenu les services du comédien Jon Lovitz pour une publicité absurde au possible. Pendant 30 secondes, l’ex-star de Saturday Night Live tente de convaincre le téléspectateur de savourer sa guacamole devant une spirale verte censée nous hypnotiser. On parle ici d’un spot à budget réduit qui devrait toutefois provoquer une impression durable auprès du public.

Intel

Photo courtoisie

Il faudra surveiller Tom Brady non seulement durant le match, mais durant les pauses. En effet, le joueur étoile apparaîtra dans une publicité visant à promouvoir les reprises à 360 degrés d’Intel, qui permet aux sportifs de salon de peser sur pause à n’importe quel moment du Super Bowl pour avoir une vision à partir de n’importe quel coin du terrain.

Snickers

Photo courtoisie

Les barres de chocolat Snickers proposeront la première publicité en direct de l’histoire du Super Bowl. Cette dernière sera diffusée durant le troisième quart du match. Le mois dernier, la compagnie a mis en ligne un avant-goût du message qui mettra en vedette le comédien Adam Driver (Star Wars, Girls). Voilà un concept qui pique la curiosité.

Honda

Photo courtoisie

Honda proposera une publicité remplie de bons sentiments et surtout, de vedettes. Véhiculant un message simple mais porteur, celui de croire en ses rêves, l’annonce fera parler les photos de finissants de Tina Fey, Robert Redord, Magic Johnson, Steve Carell, Jimmy Kimmel et Viola Davis.

Tiffany & Co.

Photo courtoisie

En plus de chanter sur scène, Lady Gaga fera la promotion des bijoux de Tiffany & Co. Le concept du message publicitaire en noir et blanc de 60 secondes est plutôt simple. Gaga discute de création artistique, d’expression personnelle et d’autonomisation. Le tout, en portant des boucles d’oreilles, bien entendu.

Buick

Photo courtoisie

Qui dit publicités du Super Bowl dit aussi mannequins. Ce week-end, la top-modèle Miranda Kerr apparaîtra dans une annonce de Buick qui devrait plaire aux amateurs du ballon ovale. Mettant également en vedette le footballeur étoile Cam Newton, le spot publicitaire de 60 secondes atteint son objectif en provoquant les rires.

Où regarder le Super Bowl?

Rien ne sert de courir. Vous n’échapperez pas au Super Bowl.

La grand-messe du football américain opposant les Patriots aux Falcons sera retransmise sur plusieurs chaînes demain. Vous désirez suivre le match en français? Vous devrez syntoniser RDS, qui sera en mode NFL à compter de 17 h. La chaîne présentera une émission d’avant-match de 90 minutes animée par Matthieu Proulx et Bruno Heppell.

Ceux qui préfèrent regarder la rencontre en anglais pourront le faire à CTV, TSN ou Fox dès 18 h 30.

Des alternatives

Vous n’êtes pas amateur de football? N’ayez crainte. TVA et Radio-Canada n’ont rien changé à leur programmation dominicale. À 19 h 30, TVA diffusera son avant-dernier Banquier, auquel participent Anne-Marie Losique, Josée Lavigueur, ­Katherine Levac, Kim Rusk, Steve Bégin et Sébastien Huberdeau. ­Accès illimité suivra à 21 h avec des reportages sur Julie Bélanger et Phil Roy.

De son côté, Radio-Canada proposera un Tout le monde en parle fortement articulé autour de l’attentat de Québec avec entre autres Mohamed Labadi, le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed El Hafid, un témoin du drame, et notre premier ministre, Philippe Couillard. Paul Piché et India Desjardins rendront également visite à Guy A. Lepage.