51e Super Bowl: qui est le plus grand?

Le débat fera rage à tout jamais... ou jusqu’à ce qu’un prodige qui n’est peut-être pas encore né les surpasse! Qui est le plus grand quart-arrière de l’histoire entre Tom Brady, l’infatigable chef d’orchestre des Patriots depuis 2001, ou Joe Montana, l’icône qui a transformé les risibles 49ers de San Francisco en redoutable puissance dans les années 1980? Tant de facteurs entrent en ligne de compte. Tentons d’y voir plus clair et de statuer.

Premièrement, une nuance s’impose. Il serait peut-être plus juste de parler du plus grand quart-arrière dans l’ère du Super Bowl (de 1966 à aujourd’hui) plutôt que du plus grand de l’histoire.

Sinon, difficile d’exclure du débat une légende trop souvent oubliée comme Otto Graham, qui en 10 saisons (de 1946 à 1955) comme quart-arrière des Browns, les a guidés autant de fois au match de championnat de la ligue, le remportant à sept reprises. Dur à battre, non? Certains remettront toutefois en doute le niveau de compétition et surtout, le rôle du quart-arrière à cette époque.

Mais revenons-en à Brady et Montana, qui même s’ils ont joué à des époques différentes, ont tout de même œuvré dans une ère plus comparable. Chacun détient quatre bagues du Super Bowl et si Brady en décroche une cinquième face aux Falcons, doit-il nécessairement être considéré comme le plus grand? Voici quelques facteurs de comparaison.

L’arbitrage a changé

Un avantage qu’il faut incontestablement donner à Montana, c’est celui du contexte dans lequel il a évolué, par rapport à Brady, en matière d’arbitrage. Dans les années de gloire de Montana, les quarts-arrières n’étaient pas surprotégés, ni les receveurs. Montana a encaissé infiniment plus de coups violents, voire vicieux, que Brady. En conséquence, il a d’ailleurs développé des maux de dos récurrents qui ont affecté sa «durabilité». Dans ce contexte, le quart des 49ers s’est admirablement bien débrouillé. D’autre part, Brady profite nettement des règlements actuels qui favorisent l’offensive de manière presque indécente. Un receveur, de nos jours, soutirera une pénalité si l’ongle d’un demi de coin accroche sa manche. D’accord, c’est légèrement caricaturé! Mais à l’époque de Montana, les receveurs faisaient bien plus difficilement leur chemin dans la circulation.

Une ère de reconstruction

Là où il faut donner infiniment de mérite à Tom Brady par rapport à Joe Montana, c’est quant au fait qu’il a accompli ses exploits dans l’ère du plafond salarial et des agents libres. Voilà deux contraintes que les 49ers n’avaient pas à gérer, leur permettant ainsi de dépenser sans compter pour mieux entourer Montana et surtout, de maintenir longuement le noyau en place. Dans la NFL aujourd’hui, les équipes doivent user d’astuces de toutes sortes pour demeurer compétitives, année après année. Le fait que les Patriots et Brady demeurent aussi performants dans ces circonstances en dit long sur la qualité du jeu de Brady et sur sa constance, peu importent les éléments qui l’entourent.

Des équipes dominantes

C’est bien beau de parler de Brady et Montana, mais comment les deux quarts-arrières étaient-ils appuyés par le noyau de leurs équipes respectives à chacune de leurs conquêtes? Dans trois de ses quatre années couronnées, Joe Montana a profité de la présence du grand Jerry Rice. Il a aussi joué pendant huit ans avec le polyvalent porteur Roger Craig. Dans trois des quatre championnats de Montana, il a aussi été appuyé par une défensive ayant terminé dans le top 4. Dans ses quatre sacres, Brady n’a jamais misé sur une défensive ayant fait mieux que la septième place. Mis à part quelques solides vétérans comme Rob Gronkowski, Randy Moss et Corey Dillon, le quart des Patriots a la plupart du temps élevé des joueurs marginaux au rang de contributeurs émérites, qu’il s’agisse de Kevin Faulk, Deion Branch, Troy Brown et autres talents disparus.

Statistiques peu révélatrices

De grâce, ne vous appuyez pas sur les statistiques pour tenter d’établir la supériorité de Tom Brady. Ses chiffres sont dans une tout autre galaxie que ceux de Joe Montana, entre autres pour des raisons évoquées précédemment. Les règlements de son époque favorisent nettement l’offensive. Mis à part Dan Marino (Dolphins), rares sont les quarts-arrières des années 1980 ou 1990 qui montraient de statistiques dignes de jeux vidéos, phénomène pourtant courant aujourd’hui. Bref, le côté statistique, surtout en saison régulière, se veut un argument faible dans un cas comme dans l’autre. D’un point de vue statistique, d’autres quarts-arrières comme Peyton Manning ou Drew Brees les devanceraient. Le point n’est pas là.

Dans les grands moments

Le cœur du débat, il est là. Brady a quatre bagues, Montana en a autant, on le sait. Mais comment les deux joueurs ont-ils laissé leur héritage dans les grands moments? Certains diront que Montana a l’avantage, puisqu’il n’a jamais perdu au Super Bowl (4-0), tandis que Brady s’est avoué vaincu deux fois (4-2). Même si les Patriots étaient favoris dans leurs deux revers face aux Giants, Brady n’a pas été à la hauteur de sa légende en ces deux occasions. Toutefois, il s’est montré absolument brillant dans les quatre victoires des Patriots en dirigeant chaque fois une poussée victorieuse au quatrième quart. Chaque fois qu’il était en retard ou à égalité au quatrième quart, Brady a cumulé quatre passes de touché, aucune interception et complété 66,1 % de ses passes. Pour sa part, Montana s’est montré intraitable dans ses quatre présences au grand match avec 11 passes de touché et aucune interception. Il a dirigé des poussées victorieuses au quatrième quart à deux reprises et les dominants 49ers ont explosé les Dolphins et Broncos dans les deux autres duels.

Et le meilleur est...

Parce qu’il a généralement été moins bien entouré, mon choix s’arrête sur Brady, par un millième de cheveu. Certains lui reprocheront ses deux défaites au match ultime, mais reproche-t-on à Montana de ne pas avoir atteint le Super Bowl plus de quatre fois? Bien sûr, quelques scandales au fil des ans ont aussi éclaboussé l’image des Patriots, mais difficile d’établir avec exactitude que Brady n’aurait pas été Brady. S’il remporte une cinquième bague face aux Falcons, son statut ne sera que cimenté. S’il perd, on rouvre le débat une autre fois. Deal?