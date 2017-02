51e Super Bowl: un cinquième sacre pour les Patriots

HOUSTON | Ceux qui vénèrent les Patriots clameront haut et fort après le Super Bowl 51 que le tandem Belichick-Brady est le plus glorieux de l’histoire. Ceux qui n’en peuvent plus de leur sempiternelle domination auront encore plus la nausée. Les Falcons ne feront pas mauvaise figure, mais ne pourront causer la surprise.

Voilà donc pour ma prédiction, mais quelques explications sont de mise sur ce duel qui s’annonce chaudement disputé entre l’attaque la plus productive de la NFL, celle des Falcons, et la défensive la plus avare du circuit, celle des Patriots.

À mon humble avis, les lacunes défensives des Falcons vont les rattraper tôt ou tard. Il est vrai que depuis la mi-saison, et particulièrement en séries, cette défensive a pris son erre d’aller. À leurs six derniers matchs, les Falcons ont accordé seulement une fois plus de 21 points, contrairement à 10 fois dans leurs 12 premières parties.

Brady dérangé ?

Selon moi, là où les Falcons risquent d’en arracher, c’est au niveau de la pression à appliquer sur Tom Brady.

D’accord, la défensive a fait un pas de géant au chapitre des sacs cette saison avec une récolte de 34, ce qui l’a fait passer du 32e au 16e rang en l’espace d’un an. Mais mis à part le secondeur Vic Beasley, qui en compte 15,5 à lui seul, peu d’autres joueurs peuvent atteindre Brady, surtout qu’il n’y a pas plus vif que le quart-arrière des Patriots pour décocher.

Avec Beasley, les Falcons n’ont aucune garantie de succès, comme les Broncos avaient avec Von Miller l’an dernier. Beasley a réussi tous ses sacs du quart en neuf matchs, disparaissant dans les neuf autres (en incluant les deux en séries).

C’est connu, Brady n’est pas l’ombre de lui-même lorsqu’une défensive le harcèle dans sa pochette protectrice. Soit, mais c’est bien plus facile à dire qu’à faire dans le cas des Falcons, qui n’ont pas le personnel pour le déranger de manière répétée.

La bande de Dan Quinn pourrait plutôt décider de miser sur la vitesse de ses secondeurs pour porter renfort en couverture de passe. Mais avec le champ de vision libre, Brady dissèque habituellement à sa guise une défensive.

Les Falcons font preuve de versatilité en pouvant jouer autant en couverture de zone que homme à homme. Sauf que les Patriots regorgent de munitions et pourraient même décider de ressortir le char d’assaut oublié en LeGarrette Blount. Il y a fort à parier que les quatre recrues en défensive chez les Falcons risquent d’être étourdies.

L’attaque des Falcons

Cela dit, les Falcons ne s’en vont pas à l’abattoir. Avec une attaque aussi explosive et diversifiée, s’ils frappent tôt comme ils savent si bien le faire, ils ont tout pour causer des ravages.

Et si ce duel devient strictement offensif, ils ont l’avantage du côté force de frappe. Malgré l’excellence de Bill Belichick et du demi de coin Malcolm Butler, Julio Jones ne sera pas muselé complètement. D’autre part, il est maintenant très bien entouré avec Mohamed Sanu et Taylor Gabriel.

Défensivement, les Patriots ont éprouvé quelques ennuis cette saison en milieu de terrain. Dans ce contexte, l’ailier rapproché Austin Hooper et les porteurs Devonta Freeman et Tevin Coleman, seront à surveiller.

Les Falcons peuvent-ils mettre un point d’exclamation à leur étonnante saison? Les chances sont là, mais au-delà des X et des O, l’émotion joue du côté des Patriots.

Brady et sa bande ne disent jamais un mot de travers. Mais demain soir, le joueur étoile des Patriots n’aura pas besoin de parler pour que son doigt d’honneur au commissaire Goodell fasse grand bruit.

Ma prédiction

Patriots 33

Falcons 26

TOTAL EN SÉRIES

6 en 10 (60 %)

TOTAL CETTE SAISON

170 en 266 (63,9 %)