Attentat à Québec : l’entraîneur-chef du club de soccer masculin du Rouge et Or n’est «pas surpris»

L’entraîneur-chef du club de soccer masculin du Rouge et Or, Samir Ghrib, a rendu hommage à la Ville de Québec dans un vibrant témoignage publié sur le blogue Ma vie en Rouge et Or.

S’il n’est «pas surpris» que cet attentat ait eu lieu à Québec, l’entraîneur croit que ce geste «ne reflète en rien le véritable état d’esprit des Québécois qui est fait d’ouverture et de respect».

Samir Ghrib raconte avoir été adopté par les Québécois qui ne lui ont jamais fait sentir «qu’il venait d’ailleurs».

«Avant même d’obtenir mon statut d’immigrant et la nationalité canadienne, mes amis québécois avaient déjà fait de moi l’un des leurs, dès mon arrivée à Québec, en me renommant Samir... Tremblay», écrit-il.

M. Ghrib s’inquiète toutefois du «climat d’intolérance» et du «discours haineux qui règne dans le monde en général, où les réseaux sociaux permettent aux gens de vomir leur haine de l’autre sous des pseudonymes en toute impunité».

Il considère qu’il faut être «vigilant» et «libérer, voire décomplexer la parole... positive, face à la haine qui pollue nos réseaux sociaux. Il faut être en mode éducation et information continue. Il faut chercher à comprendre, se battre avec des faits pour contrer cette haine qui nous divise. Chacun de nous peut faire la différence, dans son milieu, dans son environnement immédiat par des actions positives.»

Dans son texte, l’entraîneur a aussi fait un parallèle entre la société et le sport, expliquant qu’une équipe représente une «microsociété».

«Sans cohésion d’équipe, les objectifs de progression et de performance ne peuvent être atteints. Ça prend un cadre de fonctionnement clair qui est surtout respecté. [...] Le nouveau qui arrive dans une équipe doit s’intégrer, et ses coéquipiers doivent aussi l’aider, et aller vers lui pour l’intégrer. Ça va dans les deux sens. C’est comme ça que chacun trouve sa place, pour finir par la prendre. Dans une société, ça doit être la même chose. Ses citoyens doivent être mobilisés autour de valeurs communes, d’un pacte pour un vivre ensemble harmonieux et respectueux de tous. Il faut surtout continuer à débattre d’enjeux importants sans se faire traiter de raciste, d’islamophobe ou d’antisémite», plaide-t-il.

