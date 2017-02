HBC souhaiterait acquérir Macy's

NEW YORK – HBC, la Compagnie de la Baie d'Hudson, a entamé des démarches pour se porter acquéreur de la chaîne américaine de magasins Macy’s Inc., selon plusieurs médias qui citent des sources proches du dossier.

À la fermeture des marchés, jeudi, Macy’s avait une valeur boursière de 9,4 milliards $ US. Son titre était en hausse de 6,74 % peu avant la fin de la séance, vendredi, à 32,79 $ US.

Selon l’agence de presse Reuters, les pourparlers entre HBC et Macy’s n’en seraient qu’à leur début.

La Compagnie de la Baie d’Hudson n’a pas commenté l’information vendredi, a rapporté Reuters, alors que Macy’s n’avait pas pu être jointe dans l’immédiat. Le premier média à lancer la nouvelle, vendredi, est le Wall Street Journal.

Une prise de contrôle de Macy’s par HBC augmenterait la présence de cette dernière aux États-Unis. Saks Fifth Avenue et Lord & Taylor, ainsi que la bannière européenne Galeria Kaufhof font déjà partie du portefeuille de HBC. Macy’s, établie à Cincinnati, dans l’Ohio, a environ 900 magasins aux États-Unis, dont ceux de sa division Bloomingdale et son magasin phare sur Herald Square à New York.

La Compagnie de la Baie d’Hudson, incorporée en 1670, connue notamment au Canada pour sa bannière La Baie, est la plus ancienne compagnie en Amérique du Nord. Elle a été achetée en 2008 par NRDC Equity Partners, une société de capital privé américaine.