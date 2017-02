jenevouscroispas

Apostrophée dans le métro par une gang d’ados qui voulaient savoir ce qu’elle faisait pour une «piasse», une amie a eu cette réplique de génie: «Pour une piasse? J’te crisse une claque sur la gueule.»

Wow. Je m’incline.

Cette femme superbe, qui parle cinq langues, incarne la classe. Mais quand elle doit se défendre, la louve se réveille. Et les louves ne font pas dans la dentelle. Les morons ont pris leur trou.

Elle n’a pas alerté la Commission des droits de la personne, ni la Fédération des femmes du Québec, ni même Judith Lussier, encore moins la police. Elle s’est tenue debout et a infligé la punition la plus appropriée dans les circonstances: l’humiliation publique.

Amalgames et crédibilité

Il n’y a pas d’équivalence entre ce harcèlement et une agression sexuelle. Mais, aujourd’hui, nous mélangeons tout, tapes sur les fesses, regards lourds, flirts insistants, blagues salées et viols avec un couteau sur la gorge.

Chaque geste de nature intime non désiré est inacceptable, mais ces dangereux amalgames diminuent la crédibilité des victimes de crimes graves.

Tout comme le hashtag #onvouscroit, quand l’histoire ne tient pas la route.

Hier, le DPCP a décidé de ne pas porter d’accusations contre le député Gerry Sklavounos. On ne saura jamais ce qui s’est passé entre lui et Alice Paquet, mais ce n’était pas un acte criminel. J’ai confiance en LA procureure en chef et en la justice.

J’espère que cette triste histoire servira de leçon, mais j’en doute. La décision du DPCP confirme pour certaines qu’il existe une culture du viol, systémique tant qu’à y être, au Québec.

Avant de fermer ce dossier, ceci: je pense qu’Alice Paquet, une femme qui suinte la tristesse, a besoin d’aide. Et que Gerry Sklavounos mérite peut-être une claque sur la gueule. Pas de voir sa vie brisée.

Mais c’est trop tard: personne ne sort intact d’une allégation d’agression sexuelle, même injustifiée.