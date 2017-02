Lafrenière en quête d’un autre titre

Par un heureux concours de circonstances, Francis Lafrenière aura la chance de remporter le titre NABO des poids moyens, le 24 février au Centre Videotron.

Pour ceux qui se souviennent, ce titre a été remporté par David Lemieux (36-3, 32 K.-O.) lors de son combat contre Glen Tapia en mai dernier à Las Vegas.

Cependant, le Lavallois n’a pas défendu cette ceinture contre l’Argentin Cristian Fabian Rios. Il devait plutôt le faire contre Curtis Stevens, le 11 mars, mais il ne respectait pas les délais réglementaires du WBO.

Ainsi, le titre est devenu vacant même si Lemieux et son promoteur Camille Estephan n’ont pas été informés de la situation.

Ce qui a ouvert la porte à Lafrenière (14-5-2, 8 K.-O.) et à son promoteur Rixa Promotions.

«C’est une ceinture mineure, mais ça pourrait me permettre de me faire une place dans le top 15 de cet organisme de sanction, a souligné celui qui possède déjà la ceinture IBF international. Pour moi, c’est une fierté de me battre pour ce titre-là, car c’est un classement où il y a plusieurs excellents boxeurs.»

Avant de pavoiser, il devra venir à bout de l’Américain Marcus Willis (17-4-2, 4 K.-O.). Durant sa carrière, le boxeur de 30 ans a notamment affronté Patrick Teixeira et James De La Rosa en 2013.

Les yeux sur Cook

Comme plusieurs amateurs ou intervenants du milieu de la boxe, Lafrenière a regardé avec attention le duel entre Steven Butler et Brandon Cook samedi dernier.

On se souvient qu’il a affronté Cook en 2011 alors que l’Ontarien faisait ses débuts chez les pros.

«Je savais que Cook n’était pas venu à Montréal pour parader, a analysé le boxeur de 28 ans. J’étais aussi au courant qu’il pourrait faire des dommages, car il cogne dur.»

Lafrenière aimerait bien affronter Cook de nouveau. On pourrait assister à une guerre mémorable entre les deux hommes.

Toutefois, pour attirer le vainqueur du 28 janvier dernier à Montréal, Rixa Promotions aurait besoin d’au moins 75 000 $ pour la bourse de son adversaire.