L'impopularité record de Donald Trump l'empêchera-t-elle de gouverner?

L’appui à Donald Trump dans l’opinion publique américaine est très faible comparé à ses prédécesseurs en début de mandat. On peut même parler d'un record d'impopularité pour un nouveau président. Ceci crée un contexte favorable pour l’opposition, mais n’empêchera pas nécessairement le président républicain de mettre en oeuvre une bonne partie de son programme.

Comme tout personnage créé par les médias américains, Donald Trump carbure aux cotes d’écoute. Il ne lui suffit pas d’avoir remporté l’élection de novembre, il persiste pour dépeindre sa victoire comme un balayage. C’est pourquoi il entretient le mensonge selon lequel il aurait remporté la majorité du vote populaire n’eût été de millions de votes frauduleux. Pourtant, les chiffres sont clairs: les appuis à Donald Trump dans l’opinion publique américaine sont les plus bas recueillis par un président élu ou un président en début de mandat depuis l’invention des sondages. La faiblesse de ses appuis signifie-t-elle qu’il n’arrivera pas, pour le meilleur ou pour le pire, à imposer ses choix comme président? Pas vraiment.

Une majorité d’Américains insatisfaits ou défavorables

Une statistique sur l’appui à Trump est particulièrement frappante: la vitesse à laquelle il est arrivé à se mériter une majorité d’opinions défavorables. Typiquement, l’opinion publique américaine est très généreuse envers ses présidents élus. Depuis que les sondages recueillent ces données, les présidents ont entamé leur mandat avec une opinion publique qui leur était largement favorable. Comme le montre le graphique ci-dessous, le taux d’approbation du président a tendance à baisser en cours de mandat.

Graphique 1: Évolution du taux d'approbation des présidents américains selon Gallup (1945-2017)

Source: Gallup, Presidential Job Approval Center.

C’est pourquoi on dit que le président a en début de mandat l’occasion de bénéficier d’une lune de miel qui lui donne un certain avantage face au Congrès pour faire adopter les éléments de son programme. Typiquement, l’appui du public tend à baisser avec le passage du temps et (sauf si des événements exceptionnels provoquent un ralliement de l’opinion) les présidents retrouvent rarement les niveaux d’appui dont ils bénéficient à leur arrivée au pouvoir. À l'exception d'Eisenhower, Kennedy et Ford, tous les président ont, à un moment ou l'autre de leur de leur mandat, été désapprouvés par la majorité des électeurs sondés par Gallup. Il faut toutefois noter que Donald Trump a atteint ce niveau peu enviable à une vitesse record: huit jours ont suffi, contre plus de 500 jours pour tous ses prédécesseurs.

Tableau 1: Taux d'approbation des présidents en début de mandat selon Gallup

Source des données: Gallup, Presidential Job Approval Center.

Ainsi, malgré le climat de polarisation partisane qui a marqué son élection, Gallup donnait au président Obama un taux d’approbation de 67% à sa première semaine. George W. Bush, qui avait pourtant perdu le vote populaire, avait commencé son mandat à 57% d’approbation (25% désapprobation). On peut débattre tant qu’on voudra de la précision des sondages qui ont pu se tromper par quelques points lors de l’élection, mais quand ils indiquent des différences de plusieurs dizaines de points entre Trump et ses prédécesseurs, on peut dire en toute confiance qu’il est le nouveau président le plus impopulaire de l’époque moderne. Il aura de plus établi un record de vitesse en obtenant une majorité d’opinions défavorables sur sa performance à peine huit jours après son assermentation.

Les sondages de Gallup ne sont pas les seuls à signaler le recul de la popularité de Trump depuis son investiture. Les moyennes de sondages compilées par le Huffington Post et RealClearPolitics vont dans le même sens.

Une occasion pour les démocrates

Le Parti démocrate est sorti mal en point et démoralisé de l’élection de novembre dernier, mais le niveau historique d’impopularité du président Trump lui donne l’occasion de se regrouper et d’envisager l’avenir avec un peu plus d’optimisme. Cet optimisme a été renforcé par la participation intensive aux mouvements de protestation qui ont suivi l’assermentation de Trump, alors que les manifestations d’opposition ont suscité des niveaux de participation significativement plus élevés que les manifestations d’appui au nouveau président. À plus long terme toutefois, le succès de la reconstruction du Parti démocrate d’ici aux élections de mi-mandat de novembre 2018 dépendra de deux facteurs importants: la persistance des mouvements d’opposition et la cohésion de l’opposition parlementaire des sénateurs et congressistes démocrates.

Au plan de la mobilisation de l’opposition, les choses se présentent plutôt bien. Les opposants de gauche au programme de gouverne de Donald Trump ont emprunté de nombreuses stratégies et tactiques du mouvement du Tea Party qui avait galvanisé la droite en 2009 et 2010, menant à la reprise de la Chambre des représentants par les républicains. Le mouvement, qui s’est baptisé «Indivisible» a suscité la formation de très nombreux groupes locaux et régionaux dont le principal mode d’intervention consiste à faire des pressions sur tous les membres du Congrès. Leur guide d’intervention donne aux groupes locaux des instructions simples pour maximiser leurs chances de faire échec au programme de Trump et, dans le meilleur scénario de leur point de vue, reprendre le contrôle du Congrès en 2018. C’est à surveiller.

Du point de vue de l’action des démocrates au Congrès, les choses sont moins claires. De façon réaliste, les seules chances de résister au programme de Trump résident dans la capacité des Démocrates du Sénat de conserver leur cohésion en se servant du filibuster (un procédure législative qui permet de bloquer un vote si la majorité n’obtient pas 60 votes favorables). Avec 48 sénateurs, les démocrates peuvent en principe bloquer les projets de loi républicains (sauf dans le cas des résolutions budgétaires) et les nominations à la Cour suprême. Il est assez clair qu’ils se serviront de ce pouvoir pour résister à l’abrogation de la loi sur la santé «Obamacare», mais certains votes mettront leur cohésion durement à l’épreuve. Pour ce qui est de la nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême, les démocrates sont l’objet de fortes pressions de la part de leurs partisans pour y faire obstacle en rétorsion au blocage d’un an exercé par les républicains contre la nomination du juge Garland par Barack Obama. De plus, les républicains donnent tous les signes qu’ils sont prêts à abolir la règle du filibuster pour les nominations judiciaires si les démocrates en font usage, ce qui laisse ces derniers devant un dilemme cornélien.

Les atouts de Trump

Le premier atout de Donald Trump est le temps. Il arrive souvent que des mouvements d’opposition s’épuisent avec le temps et c’est sans doute là-dessus que misent principalement les républicains face à la mobilisation de l’opposition contre nouveau président. D’autre part, malgré l’importance de ce mouvement d’opposition à gauche, la mainmise de Donald Trump sur son noyau dur de partisans est un atout considérable pour lui assurer le contrôle sur la grande majorité des législateurs républicains. En effet, si la majorité de l’opinion publique en général est opposée à Donald Trump et juge très sévèrement ses initiatives à ce jour, la grande majorité des partisans républicains continuent de lui accorder leur confiance.

C’est important, car dans le climat très polarisé qui caractérise le Parti républicain aujourd’hui, très peu de membres du Congrès oseront prendre le risque de s’aliéner un bloc compact de partisans inconditionnels de Donald Trump. Même si Donald Trump a récolté près de trois millions moins de votes que son adversaire démocrate, il a obtenu la majorité dans 230 des 435 districts du Congrès et un très petit nombre de congressistes républicains se trouvent dans des districts où Trump n’a pas recueilli un appui majoritaire. La stratégie de Trump apparaît assez claire. Il misera d’abord sur la crainte de représailles contre les dissidents républicains aux primaires de 2018 pour s’assurer d’un appui solide de son propre parti. Ensuite, en tirant sur tout ce qui bouge et en monopolisant constamment l’attention des médias, les stratégistes de Trump—Steve Bannon en tête—espère sans doute à la longue en arriver à essouffler ses critiques et à «normaliser» le comportement du président aux yeux de l’opinion, ce qui pourrait voir pour effet de démobiliser l’opposition. Ça pourrait fonctionner, mais l'opposition n'a sans doute pas fini de se faire entendre.