Logis de luxe à vendre

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un richissime héritier vend un penthouse

Photo courtoisie

Ce qui est décrit comme «le penthouse le plus prestigieux de la station de Tremblant», dans les Laurentides, vient d’être mis en vente pour 7,9 millions $. Il appartient actuellement à Philippe III de Gaspé Beaubien et sa femme Nannette Mady-de Gaspé Beaubien. Philippe III est le PDG de la Fondation de Gaspé Beaubien.

Photo courtoisie

La famille de Gaspé Beaubien, qui a fait fortune dans les médias, figure parmi les 20 premières fortunes québécoises, selon L’Actualité. «Cette luxueuse résidence de montagne offre un environnement noble au pied des pistes de ski. Unique en son genre, celle-ci est munie de grandes pièces avec plafond vautré, cinq chambres spacieuses, une salle d'exercice, deux ascenseurs privés». En bonus, les acheteurs mettent la main sur un condo de deux chambres destiné aux invités.

Transactions pour deux initiés d’Osisko

Photo courtoisie

Deux initiés de Minière Osisko (active en Abitibi), André Gaumond et John William Murray, ont vendu des actions la semaine dernière. André Gaumond a vendu 25 000 actions pour un peu moins de 90 000 $. John William Murray en a cédé 380 000 pour une valeur de 1,25 million $. L’actuelle Minière Osisko est l’ancienne Oban Mining Corporation qui a changé de nom en juin 2016.

Alexandre Taillefer met en vente sa maison

Photo d'archives

Le financier Alexandre Taillefer a mis en vente sa maison de St-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, pour 3,5 millions $. «Située sur 27 000 pieds carrés, cette luxueuse résidence mise sur une architecture contemporaine mettant en valeur une abondance de lumière naturelle et de vastes espaces à aires ouvertes, écrit le courtier. Une impressionnante fenestration, plafonds en contre-haut, entrées surdimensionnées et des jardins somptueux ne sont que quelques exemples de ce design exceptionnel et créatif.» Selon la description, la propriété compte 18 pièces, dont quatre chambres à coucher et quatre salles de bains.

Une Porsche 911 pour un proche de la direction d’Amaya

Photo courtoisie

Isam Mansour, un des entrepreneurs québécois visés par une enquête majeure de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour délits d’initiés, est propriétaire d’une Porsche 911 1996. Des véhicules du même genre se revendent entre 80 000 $ et 225 000 $ sur des sites spécialisés. Le fisc a émis une hypothèque légale sur sa voiture pour une dette de 622 000 $ la semaine dernière, en plus de viser son condo de Vaudreuil.