L’Ontario rehausse les plafonds de crédits pour voitures électriques

Acheter une voiture électrique coûte moins cher dorénavant en Ontario, même pour les modèles les plus chers.

Le gouvernement de la province a en effet rehaussé les plafonds qui limitaient les crédits admissibles aux voitures électriques (VE) de 75 000 à 150 000 $. Une décision qui va réjouir les acheteurs potentiels de voitures de luxe, notamment celles du constructeur Tesla.

L’Ontario offre entre 6000 et 14 000 $ de crédits incitatifs à l’achat ou à la location d’une voiture électrique ou hybride. Le gouvernement retire donc le plafond de crédits de 3000 $ pour les VE de 75 000 $ à 150 000 $, élimine le plafond qui limitait les incitatifs à 30% du prix de détail, et offre de nouveaux crédits pour les véhicules faisant partie du Partenariat véhicules électriques - hydrogène de l’Ontario.

Indiana dépose un projet de loi «anti-Tesla»

Par ailleurs, chez nos voisins du Sud, les législateurs de l’État de l’Indiana ont carrément déposé un projet de loi visant les constructeurs qui n’utilisent pas un réseau de concessionnaires franchisés et dont les autres mesures ne visent en réalité qu’un seul constructeur, Tesla.

Le débat entre les promoteurs du libre marché (comme Tesla) et la frange protectionniste (lobby des concessionnaires) est loin d’être terminé.

Ventes de janvier

Puisqu’on est au début de février, les ventes de chaque constructeur pour le mois précédent sont toujours intéressantes. On a vu dans cet article qu’elles avaient baissé pour les trois grands américains de l’auto, et elles ont aussi dégringolé pour le constructeur Tesla qui n’a vendu que 1650 Model S et Model X, contre plus de 9700 en décembre dernier. Une baisse qui s’explique en partie par la méthode de calcul entre véhicules produits et livrés.

Une baisse qui n’a pas semblé déranger les marchés et investisseurs qui ont soutenu le titre (TSLA) à plus de 250 $ l’action depuis le creux de 180 $ plus tôt début décembre. Pas plus d’ailleurs le fait que le PDG Elon Musk figure parmi les conseillers du nouveau président Trump ou celui que plusieurs auraient annulé leurs commandes de Model 3. Une position de conseiller qui a même poussé le PDG d’Uber à quitter son poste sous la pression populaire très active sur les médias sociaux.

Bon week-end à tous !