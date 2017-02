Mort deux jours après l’achat de sa motoneige

AMOS | Un homme qui venait tout juste d’acheter une motoneige et son ami sont décédés jeudi soir alors qu’ils sont entrés en collision avec un poids lourd sur la route 111 à Amos en Abitibi.

Lorsque Nicolas Martel, 23 ans, a pris possession de sa toute nouvelle motoneige mardi dernier, il ne pensait jamais que sa passion allait lui coûter la vie et emporter celle de son ami Yancy Morin, 20 ans.

Photo Facebook

En sortant de la cour du concessionnaire automobile où il travaillait, la motoneige de M. Martel n’a fait qu’une centaine de mètres. Le jeune conducteur aurait frappé une bosse avant de dévier sur la route où un camion qui venait en sens inverse. Les deux jeunes adultes sont décédés sur le coup.

«C’était la première fois de sa vie que Yancy faisait une randonnée de motoneige. Il s’était acheté un habit de neige la journée même pour pouvoir accompagner son ami qui avait une nouvelle motoneige», a raconté Véronique Morin, la tante de Yancy.

Selon les premières constatations des policiers, une fausse manoeuvre liée à l’inexpérience pourrait expliquer le drame.

Nouvelle voiture

Depuis six mois, Nicolas Martel était vendeur chez Tardif GM à Amos. Quelques jours avant le drame, il venait de vendre une voiture neuve à son ami Yancy Morin.

«Les clés de la voiture sont sur mon bureau. Il devait en prendre possession aujourd’hui (hier). J’attends que sa mère vienne la chercher», a raconté un de ses collègues de travail, qui a requis l’anonymat.

Photo Facebook

Selon lui, Nicolas Martel était un jeune très heureux bien impliqué à Amos. Il venait tout juste de s’acheter une maison avec sa conjointe. «Il y a des gens qui s’énervent à motoneige et qui font de la vitesse et il n’arrive rien. Nicolas était super prudent et circulait très lentement quand c’est arrivé. C’est vraiment un coup du sort», a raconté un ami de Nicolas.

Fasciné par la télévision

Yancy Morin était également très impliqué en Abitibi, notamment dans le domaine de l’improvisation. «Il était fasciné par le monde de la télévision. Il a assisté à je ne sais combien de tournages d’émissions de télévision à Montréal», a dit Véronique Morin.

Yancy Morin venait tout juste de finir le cégep et attendait impatiemment sa collation des grades qui devait avoir lieu au mois de mai. Il venait de s’inscrire au baccalauréat en psychoéducation à l’université.