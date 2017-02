Un premier pas pour rapprocher les communautés

Des milliers de personnes se sont déplacés pour rendre hommage vendredi aux victimes de l’attentat du Centre Culturel Islamique, en profitant au passage pour se rencontrer entre Québécois et musulmans. Un rapprochement qui sera la clé pour un avenir harmonieux.

Comme plusieurs l’ont déjà dit cette semaine, il y aura eu un avant et un après-attentat. «Cette semaine était un point tournant. J’espère que ça va nous rapprocher. Il ne faut pas que ces morts-là soient vaines», souhaitait Mohammed Haroun, venu rendre un dernier hommage à ses frères musulmans tombés dimanche.

À travers les milliers de membres de la communauté musulmane, plusieurs Québécois tenaient à témoigner leur support et à faire un premier pas vers ces gens qu’ils connaissaient trop peu.

«La chose la plus extraordinaire, c’est la rencontre qui a eu lieu cette semaine. Nous ne les connaissions pas et c’est dans ce temps-là qu’il y a des préjugés», estime Jean-Charles Dumont, qui a fait de nombreux voyages en Tunisie et qui tenait à appuyer ses amis.

Faire un pas vers l’autre

Tous s’entendaient pour dire qu’il restera du travail à partir d’aujourd’hui et qu’il ne faudra jamais oublier ce qui s’est passé. «De part et d’autre il y a du travail. Les immigrants qui sont venus ici doivent faire un pas, mais les Québécois doivent aussi sentir cet appel à aller vers l’autre. Il faut être solidaire et oublier la haine», insistait Karim Goghrod.

Ce qu’ils ont dit :

«Ces terribles événements ont déjà eu un impact sur les relations entre les communautés. Depuis dimanche, les gens viennent à notre rencontre et sont surpris à chaque fois à quel point nous sommes une communauté ouverte et facile d’accès. Ça nous a beaucoup rapprochés déjà» - Ousman Halam, de la communauté musulmane de Cornwall, Ontario

«Il faut lutter contre l’ignorance parce que c’est là que naît la peur. Il faut aller au-delà ça et se donner la responsabilité d’aller plus loin que les apparences. Autant pour les musulmans de venir vers nous, Québécois de souche, que pour nous d’aller voir le voisin.» - Luc Bégin, Gatineau

«On est tous en deuil depuis dimanche. Il fallait être ici. En tant que Québécois on se devait de poser un geste pour montrer à cette communauté qu’on est là, un geste rassembleur» - Roméo Gauthier, Québec