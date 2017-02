Un rappeur a été atteint par balle dimanche soir à Limoilou

Quelques minutes après l’attentat à la mosquée de Québec de dimanche soir, une autre fusillade a eu lieu dans le quartier Limoilou, où un rappeur a été atteint par balle, lors d’une invasion de domicile.

Selon le Service de police de la ville de Québec, il n’y a aucun lien entre les deux évènements. Un peu plus d’une heure après le premier appel logé pour la fusillade à la mosquée, les policiers se sont rendus dans le secteur de la 18e Rue à Limoilou vers 21h11, pour répondre à un appel logé par homme âgé dans la trentaine, atteint par balle à la jambe, après que deux suspects eurent tenté d’entrer chez lui par effraction.

Selon les policiers, l’intervention policière à Limoilou n’a pas été ralentie en raison de la fusillade à Sainte-Foy.

«Nos plans d’intervention, même s’il arrive un événement majeur comme celui de la mosquée, font en sorte que nous sommes capables d’assurer la sécurité sur l’ensemble du territoire», explique le porte-parole du SPVQ, David Poitras.

Quatre jours à l’hôpital

«Ils étaient préparés, c’était comme dans un film. Ils n’ont pas dit un mot, pas un son, même pas parlé dans une autre langue», raconte Dave Huot, aussi connu sous son nom d’artiste Psycadélick, qui est encore invalide, après avoir passé quatre jours à l’hôpital.

«J’ai une fracture ouverte et la jambe cassée, j’ai une attelle sur ma jambe, je ne peux rien faire tout seul», ajoute-t-il.

Selon lui, c’est son chien qui l’a alerté du danger. «J’ai entendu japper et j’ai regardé par ma fenêtre, c’est là que j’ai vu quelqu’un de cagoulé dans mon entrée», raconte-t-il, encore sous le choc. «Tout ce que j’avais, c’était un batte de baseball. Je me suis rendu dans mon entrée et je donnais des coups dans le vide pour m’assurer qu’il n’entre pas», ajoute-t-il, précisant qu’en quelques secondes, sa porte a été défoncée, il a reçu une balle à la jambe puis a vu le suspect prendre la fuite.

Le rappeur affirme qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait à la mosquée ce soir-là, mais a rapidement compris l’ampleur des évènements, en arrivant à l’hôpital. «J’ai été pris en charge très rapidement par le personnel infirmier, je pense qu’ils voulaient me passer avant les cas plus urgents», indique-t-il.

Intervention rigide

Dave Huot raconte avoir été surpris par l’attitude des policiers, à leur arrivée. «Ils sont arrivés chez moi la main sur le gun, comme si j’étais celui qui venait de faire l’acte [à la mosquée], sur le coup, je ne comprenais pas, mais finalement, je peux comprendre», a-t-il indiqué.

Enquête en cours

À ce jour, le principal concerné n’a aucune idée de l’identité des suspects.

«Tout ce que je sais, c’est qu’il était plus grand que 6 pieds et Blanc», indique M. Huot. Selon son témoignage, un suspect aurait tenté d’entrer chez lui, alors qu’un autre attendait à l’extérieur.

Pour sa part, le SPVQ confirme qu’une enquête est en cours dans cette affaire, mais qu’aucune arrestation n’a été effectuée. Aucune description des suspects n’est également disponible pour le moment. Le porte-parole du Service de police de la ville de Québec précise que la victime n’est pas connue des forces policières.