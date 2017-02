Un réalisateur sur les traces d’un Québécois parti rejoindre le groupe État Islamique

Pour le tournage du documentaire T’es où Youssef?, le réalisateur Gabriel Allard-Gagnon s'est lancé sur les traces d’un jeune Québécois d’origine marocaine parti rejoindre le groupe État islamique en 2014.

De Montréal à la Turquie, en passant par Sherbrooke, Gabriel Allard-Gagnon a suivi le périple du journaliste Raed Hammoud. Ce dernier tente d'entrer en contact avec Youssef, son ami d’enfance parti pour la Syrie.

Les deux compères ont raconté les diverses étapes de leur démarche dans une balladodiffusion mise en ligne sur le site de Télé-Québec.

T'es où Youssef? sera présenté à cette chaîne lundi soir prochain à 21 h.

Nous avons rencontré le réalisateur Gabriel Allard-Gagnon pour qu’il nous raconte comment a germé l’idée du film et de sa démarche.

Comment êtes-vous entré en contact avec Raed Hammoud ?

Raed, je ne le connaissais pas avant de faire ce projet-là. Un an avant de tourner le film je travaillais sur une émission qui s’appelait Justice 360. J’avais rencontré Maria Mourani (ancienne députée du Bloc québecois et du NPD) qui venait nous parler dans l’émission du phénomène de la radicalisation, mais je savais absolument rien là-dessus. Tu m’aurais dit «DAECH, c’est en Lybie» et je t’aurais cru. Je savais pas grand chose.

Maria Mourani avait beaucoup étudié le phénomène de la radicalisation. Elle m’avait dit qu’elle allait en Europe rencontrer la mère de jeunes qui se sont radicalisés. Je lui avais alors dit: «Est-ce que je peux te suivre avec une caméra?»

J’en ai parlé avec le producteur (Mathieu Paiement). Il m’a répondu «C’est drôle que tu me parles de ça, car j’ai rencontré quelqu’un qui a un ami qui s’est radicalisé et qui est parti en Syrie...» C’est comme ça que je l’ai rencontré Raed.

Du début de votre rencontre jusqu’à la réalisation finale du film, combien de temps s’est écoulé ?

À peu près un an et demi.

Devant la difficulté à rencontrer la famille de Youssef, avez-vous pensé abandonner le projet ?

C’était pas une option. Un peu naïvement on s’était dit que ce serait vraiment intéressant pour le film de documenter la recherche. Un peu comme des épais on a vendu un projet en disant «Voici ce que ça pourrait être. Mais on a rien fait!» On voulait être capable de documenter cette partie-là.

Face à l’actualité et aux circonstances entourant la radicalisation, Télé-Québec nous a donné le feu vert.

Quand on a commencé et [que nous nous sommes rendu compte] que ça allait être hyper difficile, on s’est demandé dans quoi on s’était embarqué. Mais tu ne peux plus abandonner rendu là. On avait presque reçu notre premier paiement du diffuseur.

Et on voulait pas faire un autre film avec des experts pas impliqués personnellement qui peuvent te donner des explications très théoriques et académiques.

Si on n’avait pas eu l’aide de la famille, on n'aurait pas lâché, on aurait juste fait autre chose.

En regardant les messages publiés par Youssef sur sa page Facebook, étiez-vous surpris de la progression de sa «radicalisation» ?

Oui. Et ça m’a même rassuré. J’étais content qu’on soit tombé sur un gars comme Youssef. Un moment donné sa passion de l’Islam était tellement intense qu’il a eu envie de la partager. Il a ouvert une page Facebook pour en parler, pour diffuser des affaires. On voit dans sa page Facebook l’évolution de sa spiritualité et graduellement sa radicalisation.

Moi comme individu ça m’a vraiment étonné de voir qu’on pouvait dire «Ma foi est tellement grande que je veux la partager». Ce qui est bien en soi.

Mais j’étais rassuré parce qu’on y voyait les vraies motivations de sa radicalisation et de son choix de partir en Syrie. Si on n’avait pas eu ça, on n’aurait pas été capable de montrer pourquoi il s’était radicalisé et quelles étaient ses motivations. Sans ça, l’idée qu’il était «un monstre violent» ou «un vrai terroriste dans l’âme» aurait émergé plus naturellement.

Il nous donnait des arguments pour dire: «Attendez une seconde! Les gars qui sont partis en Syrie ce ne sont pas tous des tordus qui veulent aller décapiter des gens.» C’était pas ça du tout.

D’ailleurs dans le film, vous montrez que Youssef voyait son départ pour la Syrie comme quelque chose d’humanitaire. Il a d’ailleurs travaillé dans un hôpital là-bas. Il a choisi de s’impliquer sans nécessairement être un kamikaze...

Exactement. On se rend compte qu’il y a différentes périodes de Daech. Avant l’automne 2014, la propagande que fait Daech sur internet, sur YouTube, c’est beaucoup plus utopiste: «venez dans le Califat!», «Venez vivre votre religion à fond!» «Regardez dans nos vidéos à quel point on libère des villes, des régions de l’emprise de Bachar el-Assad.»

Les vidéos de décapitations et de violence ultime sont venues un peu plus tard. Si on regarde la propagande avant le départ de Youssef d’avant 2014 on voit que les valeurs de l’État islamique, c’était des valeurs de partage, de charité. C’est sûr que c’est de la propagande. Ce sont des combattants, des gens violents. C’est sectaire. Je ne leur donne pas raison. Mais leur propagande était différente au départ. Et ils utilisaient le conflit syrien pour attirer des gens. Et on croit que c’est par ça que Youssef a été charmé.

Est-ce qu’on a voulu vous décourager quand vous avez annoncé à votre entourage que vous alliez en Syrie ?

Oui, ça a été compliqué. Ma blonde est tombée enceinte quelques mois avant qu’on parte. Elle était bien inquiète. Quand on a commencé le projet c’était pas clair dès le départ qu’on allait en Turquie. Au départ moi je voulais aller en Syrie mais rapidement on s’est rendu compte que c’était pas possible.

Je m’imaginais pas que c’était si dangereux. J’étais pas très au courant. Même aller tourner en Turquie, qui n’est pas officiellement dans la zone de conflit, ce n’était pas possible parce qu’on ne pouvait assurer notre équipement. Finalement, notre assureur a fait un deal pour nos assurances.

Notre productrice aurait sûrement préféré qu’on reste à Montréal pour faire des entrevues avec des psychologues. Mais pour nous ça n’avait pas de sens. On avait fait le choix de faire le parcours de Youssef. Pour nous, aller là-bas c’était inévitable. Oui, il y avait des risques. On nous disait que c’était dangereux, mais on n’a pas senti beaucoup de danger.

Même quand vous rencontriez les «passeurs de déserteurs» (qui aident ceux qui veulent fuir le régime de l’État islamique) de Daech par exemple ?

Oui, c’est sûr. Surtout quand tu vas dans les ruelles sombres et que tu te fais dire de cacher ta caméra. Mais on n'entendait pas nécessairement des coups de feu.

Est-ce que vous avez cru à un moment donné que vous alliez trouver Youssef ? Que c’était possible...

On y a cru, oui. En faisant le film, on a développé des relations avec les familles (des jeunes partis en Syrie). Ils n’acceptaient pas de participer au film dès le départ, mais ils étaient intrigués parce qu’on faisait. On sentait qu’ils voulaient garder un contact.

Quand les familles ont vu qu’on allait en Turquie ça a débloqué. C’est à ce moment que la soeur de Youssef nous a raconté ce qu’elle savait. Graduellement, elle nous envoyait des informations, des photos de Youssef. C’est elle qui nous a dit qu’il était peut-être à Manbij (nord de la Syrie) et qu’il avait travaillé dans un hôpital.

En montrant ces informations et ces photos aux passeurs de déserteurs, ils nous disaient parfois «Ah oui! Il y a un hôpital très important à tel endroit. Oui, on connaît des gens là-bas. Il (Youssef) se trouverait peut-être dans telle rue.» On a pensé alors que peut-être on allait tomber dessus. Ou du moins, rencontrer quelqu’un qui l’aurait vu. On vivait d’espoir.

À tout moment on se disait: «Qu’est-ce qui arrive si on se rend compte qu’il a peut-être envie de revenir? Qu’est-ce qu’on fait? On l’aide?»

La famille de Youssef communique encore avec lui ?

C’est au compte-goutte. Les communications ne sont pas évidentes là-bas. Évidemment, il est surveillé. Il ne répond pas souvent. Il ne dit pas tout. Je pense qu’il garde un certain contact par respect pour sa famille. Pour dire qu’il va bien, qu’il est toujours en vie. Il ne dévoile pas grand chose. Juste ça c’est étonnant.

Comment vous avez réagi quand vous avez entendu parler de la fusillade à la mosquée de Sainte-Foy ?

J’ai réagi avec beaucoup de tristesse. À travers toute la production de notre film, on avait différentes formes de craintes, toutes sortes de craintes. On se demandait si on allait donner du gaz aux islamophobes, aux racistes, pour leur permettre d’être encore plus raciste ou xénophobe. C’était notre grande crainte. Si on s’était rendu compte que Youssef commettait des crimes atroces, on aurait donné des arguments aux extrémistes de droite.

Mais au final, on a réussi à faire un film nuancé, qui ne prend pas partie. On parle de la population du Québec, on parle d’un jeune Québécois qui a fait le choix d’aller en Syrie.

Quand les événements de dimanche passé se sont produits, on s’est rendu compte que la haine n'a pas besoin de notre film pour s’enflammer.

Au contraire, notre film provoque le dialogue. Beaucoup de gens se sont demandé si on allait retarder la promotion du film. Moi j’ai dit «non!» Là, les gens sont disposés à parler. Nous, on leur apporte de l’information pour nourrir leurs discussions. Diffusons-le pour que les gens le voient.

Depuis le début de la semaine je suis heureux de voir une espèce de levée de boucliers pacifiste. J’ai l’impression que notre film fait juste donner une poussée à cette vague pacifiste et je suis super heureux de ça.