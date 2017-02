Une motion du Bloc déplorant des propos «haineux» d'un chroniqueur à l'égard du Québec rejetée aux Communes

Une motion du Bloc québécois condamnant un article d’un journaliste canadien publié dans le Washington Post, qui accuse le Québec d’être une société violente, a été rejetée aux Communes vendredi.

L’initiative de la députée bloquiste Monique Pauzé, demandant que la Chambre «condamne sans réserve les propos haineux tenus à l’encontre du peuple québécois», n’a pas obtenu le consentement unanime requis des députés.

Présent au moment du vote, le député conservateur Bernard Généreux a reconnu être l’un de ceux à s’être opposé à la motion du Bloc.

«Oui j’ai refusé le consentement unanime», a-t-il lancé à sa sortie de la Chambre.

Il a évoqué la liberté de la presse comme raison, admettant toutefois ne pas avoir lu l’article en question.

En 2010, sous le gouvernement Harper, les parlementaires avaient toutefois adopté à l’unanimité une motion du Bloc québécois, dénonçant un article du Maclean's qui affirmait que le Québec est la province la plus corrompue du pays. Le magazine avait illustré son propos sur la page couverture avec le symbole du Bonhomme Carnaval.

M. Généreux reconnaît qu’il avait sans doute appuyé la motion à l’époque. «Écoutez, la société évolue comme toutes choses. Je pense qu’on est rendu en 2017 et il y a eu des débats, jusqu’à tout récemment sur la liberté de presse. Je pense que fondamentalement, il faut respecter que les journalistes puissent s’exprimer en toute liberté au Canada», a-t-il fait valoir.

C’est aussi l’avis de son collègue conservateur Pierre Paul-Hus qui n’était pas en Chambre lors du vote vendredi. Le député affirme cependant qu’il se serait aussi opposé à la motion.

«Moi, comme parlementaire, je n’ai pas à décrier le travail d’un journaliste», a-t-il fait valoir.

La députée bloquiste s’est dite «étonnée» du sort qu’a connu sa motion.

«Je trouve ça déplorable et je pense que c’est une honte, une honte, qu’un député du Québec ait dit non à cette motion unanime-là», a-t-elle lancé.

«Ce sont des propos haineux, ce sont des propos racistes et ils sont à dénoncer», a-t-elle poursuivi.

Dans sa chronique intitulée «Pourquoi le Québec ‘’progressiste’’ a-t-il tant de massacres», le commentateur politique et caricaturiste de Vancouver, J.J. McCullough, fait un parallèle entre les attentats survenus à la mosquée de Québec dimanche dernier et les autres tueries survenues dans la province. Il évoque les gestes posés par Denis Lortie en 1984, Marc Lépine en 1989, Valery Fabrikant en 1992, Kimveer Gill en 2006, Richard Henry Bain en 2012 et maintenant, le présumé-meurtrier Alexandre Bissonnette en 2017.

M. McCullough avance que le peuple canadien anglophone vit en secret son malaise envers le Québec et «son histoire sombre d’antisémitisme, de bigoterie religieuse et sentiment profasciste». Il ajoute que le Canada a désormais de bonnes raisons de croire que le Québec produit des personnes dangereuses.