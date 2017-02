Une première depuis deux mois!

Les Remparts de Québec ont tonné de trois buts dès la première période, vendredi soir au Centre Vidéotron, où devant 13 557 spectateurs, ils ont vaincu le Phoenix de Sherbrooke par le pointage de 4-0.

Testé de 24 rondelles, le Lorettain Dereck Baribeau a réussi son premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ.

«Nous avons été vraiment bons du début à la fin. Une belle victoire d’équipe», a résumé l’entraineur en chef des Remparts Philippe Boucher.

Difficile à croire mais les Diables rouges, tombeurs des Tigres de Victoriaville mercredi, collaient des victoires pour la première fois depuis le 3 décembre.

À l’époque, la bande à Philippe Boucher avait gagné trois parties d’affilée. La plus longue séquence heureuse des Remparts depuis septembre: quatre victoires, du 21 au 28 octobre.

Pour les affamés de statistiques : en cette soirée Maxi, c’était la meilleure foule au CV depuis le début de la saison.

JEUNES DYNAMIQUES

Derek Gentile, Olivier Mathieu et Mathieu Ayotte ont secoué les filets derrière Evan Fitzpatrick durant les 17 premières minutes.

Récipiendaire d’un lancer de punition à la troisième période, Igor Larionov a glissé la rondelle entre les pattes du gardien du Phoenix.

En compagnie de l’énergique Mikaël Robidoux, Gentile et Mathieu, deux joueurs récemment invités à surveiller l’action des gradins, ont étourdi la défensive des Estriens.

«Olivier n’était pas vraiment en pénitence, il a 16 ans. On a vu qu’il n’a pas besoin de beaucoup de chances pour la mettre dedans (la rondelle) et j’ai aimé son implication physique. Quant à Gentile c’est agréable de le voir débloquer. Enfin, Dereck (Baribeau) a vraiment été solide», a ajouté Boucher père.

Mathieu s’est présenté à la porte du vestiaire avec le même sourire que sa photo de finissant du secondaire. « Ce matin, je n’étais même pas sûr de participer au match et nous étions 21 durant l’échauffement», a émis le Drummondvillois de 16 ans. Derek (Gentile) est très patient avec la rondelle et Robidoux frappe tout ce qui bouge...»

Baribeau était soulagé de renouer avec le succès une semaine après avoir perdu pied à Moncton. «Je devais revenir en force. Je n’ai pas songé au blanchissage avant les deux dernières minutes de la partie. Je suis content!», a dit celui qui a obtenu la contribution des tiges de son filet.

«Les poteaux sont mes meilleurs amis!», a plaidé Baribeau qui fera sans doute un peu de peine à tous ses copains de jeunesse de la république de L’Ancienne-Lorette.

UN, DEUX ET TROIS

Une maille à l’envers, une maille à l’endroit, les Remparts se sont brodé un coussin de trois buts en première.

Gentile a d’abord débordé un défenseur puis il a endormi le gardien à l’aide d’une feinte à la 9e minute.

Mathieu a ensuite récupéré une rondelle orpheline dans l’enclave pour battre Fitzpatrick à l’aide d’un tir des poignets.

Puis, durant un avantage numérique, Ayotte a dirigé la rondelle vers le filet, elle a dévié sur le défenseur Julien Bahl et c’était 3-0 Québec.

Et le pointage est demeuré inchangé après la deuxième période, durant laquelle la plupart des charges offensives ont échoué, tantôt à la ligne bleue ennemie, tantôt dans le néant derrière les filets.

LANCER DE PUNITION

Larionov fils s’échappait pour tester le gardien ennemi quand un crochet lui a entravé ses mouvements. Le numéro 8 a quand même dégainé, Benjamin Gagné a récupéré le rebond et il a été frustré par la mitaine de Fitzpatrick.

Lancer de punition a décrété un zèbre et Larionov a déjoué l’homme masqué entre les pattes.

EN DEUX LIGNES

Les Remparts seront les hôtes de l’Océanic de Rimouski samedi soir. Après ceux d’André Savard (28 octobre) et Guy Chouinard (17 décembre), les Remparts hisseront le chandail numéro 10 de Réal «Buddy» Cloutier dans les hauteurs du Centre Vidéotron à l’occasion de cérémonie d’avant-match...L’attaquant Matthew Boucher (9 buts, 5 aides en 17 parties) et le gardien de but Evgeny Kiselev (fiche 5-7-1-0, mba 3,58, eff. ,887) sont les récipiendaires de la 3e tranche de la Coupe Budweiser. Il s’agit de la 3e nomination d’affilée pour Boucher fils qui est d’ores et déjà assuré d’inscrire son nom sur la coupe pour la saison 2016-17...Yanick Turcotte a purgé la deuxième et dernière partie d’une suspension et il réintégrera l’alignement samedi...Les autres absents : les blessés Andrew Picco (épaule), Jesse Sutton (genou) et Darren Kielb a été rayé de l’alignement...

Mis au rancart par une commotion cérébrale la semaine dernière, le défenseur de 20 ans Cody Donaghey a réintégré l’alignement du Phoenix vendredi. «À la suite du départ de Carl Neill (échangé à Charlottetown, Cody et Luke Green (un défenseur obtenu de Saint John), vont nous aider à générer de l’offensive. C’est certain!», a mentionné l’entraineur en chef du Phoenix, Stéphane Julien. Avant de voir des étoiles allumées par un contact avec une tige de baie vitrée, Donaghey avait été blanchi de la feuille de pointage à ses six premiers matchs dans l’uniforme du Phoenix. Vendredi, on l’a peu remarqué.

Victime d’une luxation de l’épaule, l’attaquant de 16 ans Anderson MacDonald sera sur la touche pour une période prolongée. En 42 parties, ce Néo-Brunswickois a enfilé 25 buts et amassé 12 mentions d’aide et il dominait la colonne des pointeurs chez les recrues originaires du Canada. «Même si la fatigue d’un long calendrier l’avait rattrapé récemment, on ne s’attendait à une telle production de MacDonald cette saison. À 16 ans, il était déjà parmi notre top 6 (deux premiers trios)», émet Stéphane Julien. Le Tchèque Marek Zachar (blessé) et Johnathan Legault (suspendu) étaient les autres absents des Sherbrookois.

Que met-on dans les gourdes des joueurs depuis une dizaine de jours? Des petites pilules pour calmer les nerfs ne sont certainement pas mélangées au liquide! Depuis le 26 janvier, le responsable de la sécurité des joueurs Raymond Bolduc a décerné à des patineurs 12 suspensions ou amendes pour un total de 34 parties et 2000 $.

Des Corsaires en immersion

Les Corsaires pee-wee AAA de Pointe-Lévy représenteront les Remparts lors du tournoi international de Québec.

Pendant 24 heures, les protégés de l’entraineur-chef Simon Labrecque ont vécu au rythme des vrais Remparts.

Jeudi soir, ils ont couché à l’hôtel comme le font les jeunesses âgées entre 16 et 20 ans le font quand elles séjournent à Baie-Comeau, Sydney ou Val-d’Or, de hauts lieux touristiques du circuit Courteau.

Vendredi, après un petit-déjeuner d’équipes, ils se sont entrainés aux côtés de la troupe de Philippe Boucher avant de tenir une séance d’exercices plus sérieuse entre eux. En soirée, ils ont été présentés à la foule avant le duel face au Phoenix de Sherbrooke.

DE GRANDS YEUX

Sous le coup d’une suspension, le vétéran Yanick Turcotte est toutefois demeuré sur la patinoire avec les gamins pour démontrer qu’il avait été attentif durant les quatre dernières années quand ses instructeurs dessinaient les patrons de jeu au tableau!

«Nous n’avions pas trop songé au tournoi pee wee au cours des dernières semaines, mais depuis hier, on commence à vivre ce gros événement», a mentionné Simon Labrecque.

«C’est un honneur de patiner au Centre Vidéotron et de s’entrainer avec les Remparts. C’est vraiment spectaculaire», a enchainé le capitaine des Corsaires Anthony Lavoie, un défenseur originaire de Saint-Michel de Bellechasse.

UNE PUISSANCE

Les Corsaires ont mérité le droit d’enfiler l’uniforme des Diables rouges en remportant les honneurs d’un tournoi à la ronde (fiche 5-1) disputé entre les six équipes de la division Est de la Ligue d’excellence AAA du Québec.

Depuis, ils n’ont pas levé le pied comme en témoigne leur fiche de 21 victoires, une défaite et deux verdicts nuls.

À travers le Québec, Pointe-Levy est membre d’un trio d’excellence complété par les Lions Sud du Lac Saint-Louis (21 victoires, aucun revers, deux nulles) et les Sélects du Nord (16 victoires, 3 défaites, deux nulles). Ces deux dernières équipes enfileront les maillots du Canadien de Montréal et de l’Armada de Blainville à Québec.

«Notre équipe est formée de joueurs très travaillants, dotés d’une bonne éthique de travail et d’un esprit de famille», affirme Simon Labrecque.

L’admission des pee-wee AAA au réseau sport-études n’est pas étranger aux liens étroits unissant les joueurs. «Nous sommes ensemble sept jours semaine!»

DES JOUEURS DOMINANTS

S’il peut compter sur quelques joueurs d’exception au sein de son équipe, tels les attaquants Ryan Gudernatsch, Jérôme Nadeau et le gardien bien charpenté Charles-Edward Gravel, Labrecque souligne l’apport essentiel de son capitaine.

«Nous bénéficions d’une belle profondeur autant à l’attaque avec trois trios qu’à la défensive (six) et deux gardiens. Anthony (Lavoie) est un jeune très mature. C’est le leader de notre équipe.

«Quand à Nadeau, un late (né après le 30 septembre) qui fréquente la 6e année, c’est notre cheval de course! Il patine avec puissance et il possède un lancer incroyable pour son âge.»

Les P’tits Remparts briseront la glace au CV le samedi 11 février. à 13 heures, face aux Stars de Long Island à l’occasion du match d’ouverture officielle du tournoi.