EN IMAGES | 13 chiffres sur le Super Bowl

51 Super Bowl, c'est aussi 51 ans d'histoire à revisiter. Même si vous connaissez peu le football, nos 13 chiffres sur la grande messe sportive américaine vous permettront de faire «vos frais» devant tous vos amis.

Tout le monde s'entend au moins pour dire que la finale de la NFL, c'est l'un des moments télévisuels les plus importants de l'année, toutes émissions confondues.

Mais qu'en est-il de l'histoire et des statistiques amusantes?

Pour vous préparer au Super Bowl, voici 13 chiffres sur LE match de l'année!

0- Aucun Super Bowl n'a nécessité de période de jeu supplémentaire. Aurons-nous droit à une première cette année?

1- 1er février 2004: Justin Timberlake dévoile «involontairement» le sein droit de Janet Jackson à des millions de téléspectateurs lors du spectacle de la mi-temps. Tout est sur YouTube.

2- La journée du Super Bowl est la deuxième plus importante aux États-Unis pour ce qui est de la consommation alimentaire, selon le département américain de l'agriculture. La première n'est nulle autre que Thanksgiving.

3- Le plus faible total de points marqués par une équipe en finale est de 3. Ce record de médiocrité appartient aux Dolphins et a été établi lors du Super Bowl VI, en 1972.

4- Les Jaguars, les Browns, les Lions et les Texans n'ont jamais atteint le match ultime.

5- Cette année, le prix d'un seul espace publicitaire télévisuel pendant le match est de 5 M$ américains, selon ce que rapporte l'Association américaine de marketing. Au cours de la dernière décennie, les prix ont augmenté de 76%.

6- En 1967, les billets pour le premier «vrai» Super Bowl se vendaient en moyenne... 6$! C’était trop cher pour certains, puisque 30 000 sièges étaient vides, rapporte le Reader's Digest. En comparaison, les billets pour le Super Bowl 51 se vendaient entre 2500 et 8000 $!

7- 7e apparition au Super Bowl pour le duo Brady-Belichick. Il s’agit d’un record. Avec une cinquième victoire, ils dépasseraient le duo des Steelers, Chuck Noll et Terry Bradshaw, qui ont remporté quatre bagues ensemble.

8- Le légendaire receveur Jerry Rice détient le record pour le plus grand nombre de touchés lors de matchs du Super Bowl avec huit. Ses 48 points marqués lors de la finale sont aussi un record. Ajoutons à cela trois trophées Vince Lombardi, et vous êtes en présence de l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL.

9- Le nombre de présences de Bill Belichick au Super Bowl. Ce dimanche, il s’agira de sa dixième présence. Vous l'aurez deviné... c'est un record.

10- 10 M$: le montant que coûtera le spectacle de la mi-temps, selon les estimations de Forbes. Non, le salaire de Lady Gaga n'est pas inclus, puisqu'elle ne touchera pas un sou pour sa performance! C'est d'ailleurs la tradition: aucun artiste n'est rémunéré, mais le Super Bowl leur offre une tribune qui n'a pas de prix!

11- On parle souvent d’ailes de poulet, mais 11,2 millions de livres de croustilles seront consommées aux États-Unis lors du match le plus important de l’année, selon l'organisme Calorie Control.

12- En 1993, les Cowboys et les Bills ont établi le record pour le plus grand nombre d’échappés en un Super Bowl avec 12. Oups...