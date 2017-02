24 photos de l'événement Bulles, Whisky et Cie

Jeudi et vendredi, champagne, whisky et cocktails pouvaient être dégustés à l'Hôtel Le Concorde de Québec lors de l'événement Bulles, Whisky et Cie.

Beaucoup d'alcool, de sourires et, évidemment, un Bonhomme en pleine forme, étaient au rendez-vous à la salle de bal de l'établissement situé juste à côté des Plaines d'Abraham.

Une quarantaine de chanceux ont pu goûter à un scotch unique, soit un Macallan 1975, 25e anniversaire, d'une valeur de 5000$.

Voici donc 24 photos du rassemblement, gracieuseté des organisateurs!

