51e Super Bowl: de Beloeil à Atlanta

HOUSTON | Qui a dit qu’il n’y avait pas de Québécois au 51e Super Bowl? À sa septième saison avec les Falcons, Martin Lauzon ne porte ni casque ni épaulettes. Mais son rôle n’est pas moins crucial pour autant aux succès de l’équipe finaliste, à titre de directeur de la médecine sportive et de performance.

«De Beloeil à Houston, au Super Bowl... Ça a donc bien pris du temps, mais on est arrivé!» a réfléchi celui qui est chargé de guérir tous les maux chez les joueurs des Falcons, lors d’une rencontre avec Le Journal à l’hôtel de l’équipe.

C’est effectivement un cheminement pour le moins original et sinueux qui a mené Lauzon jusqu’à Atlanta, en 2010.

Car de prime abord, c’était le hockey et la LNH qui faisaient vibrer celui que tous appellent aujourd’hui Marty. En 1988, il s’apprêtait à entamer des études en médecine à l’Université St. John’s, au Minnesota, quand un grave accident de la route a changé ses plans. Sa réadaptation lui a donné le goût de la physiothérapie, programme dans lequel il s’est inscrit deux ans plus tard à l’Université d’Ottawa.

Au cours de sa formation, des stages l’ont amené avec les Gee-Gees d’Ottawa, les Rough Riders du même endroit et... la Machine de Montréal, de la défunte Ligue mondiale de football.

Cap sur les États-Unis

Une chose demeurait claire dans l’esprit de Lauzon. Son aventure se poursuivrait tôt ou tard aux États-Unis.

«Ça a toujours été le but. J’ai fait un stage à USC et j’ai eu la piqûre instantanément. Je voulais travailler pour un club universitaire et je ne pensais pas nécessairement à la NFL. Quand tu es jeune, tu penses juste à faire ton chemin. Puis, quand une porte s’ouvre, tu la prends», a confié le père d’un garçon de 11 ans et d’une fille de 9 ans.

La route de Lauzon l’a ensuite mené dans une clinique sportive à Pasadena, en Californie, puis à UCLA, un autre prestigieux programme universitaire.

Un séjour à Cleveland

Et soudainement, la NFL a sonné à sa porte. Les Browns, arrachés à Cleveland en 1995, revenaient en 1999. Ses services étaient aussitôt recommandés par un ancien collègue de UCLA. Il a passé les 10 saisons suivantes à Cleveland.

«Ça me rapprochait un peu de ma famille à Montréal et tout à coup ça m’a frappé: Wow, je suis dans la NFL!» s’est-il remémoré.

L’appel des Falcons

Avec les Browns, un dépisteur du nom de Thomas Dimitroff, devenu en 2008 le directeur général des Falcons, a apprécié son professionnalisme. Si bien qu’en 2010, il demandait à Lauzon de faire le saut.

L’offre a été acceptée sur-le-champ et on connaît la suite. Les Falcons, contre toute attente, ont pris leur envol cette saison pour la grand-messe du football.

«Cette équipe, c’est un groupe vraiment unique de joueurs entièrement dédiés à la cause. Tout le monde est proche et c’est une saison très spéciale. Le fait de travailler avec eux pour qu’ils soient à leur meilleur dimanche, c’est très valorisant.»

La consécration

Les détours auront été nombreux, mais sachant que l’opportunité d’un tête-à-tête avec le trophée Vince-Lombardi est à portée de main, Martin Lauzon ne peut que savourer le moment.

«J’aurais voulu goûter au Super Bowl plus tôt, mais d’un autre côté, ça me fait apprécier le moment et le cheminement. Il y a beaucoup de travail ici cette semaine, donc je n’ai pas encore pris le temps de me pincer. Je vais réaliser ce qui se passe dimanche (demain), avec l’hymne national et les flashs de caméras dans la foule. J’ai toujours voulu vivre ça», a-t-il lancé dans un grand éclat de rire.

Des souvenirs inoubliables de Montréal

HOUSTON | Martin Lauzon n’a fait que passer avec la Machine de Montréal, tout comme l’équipe et la Ligue mondiale, d’ailleurs. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait du premier jalon sur la route improbable vers le Super Bowl.

Étudiant en physiothérapie à Ottawa, le gringalet du début de la vingtaine qu’était Lauzon avait les yeux bien ronds en foulant le vestiaire pour un stage, lors de la deuxième et dernière saison de l’équipe, en 1992.

«J’adore le football canadien et j’y ai vécu de belles expériences, mais pour moi, la Machine, c’était une première opportunité d’entrer en contact avec le football américain», a-t-il souligné au sujet de l’équipe évoluant au sein de ce qui s’avérait un circuit de développement nord-américain et européen pour la NFL.

Si certains repensent à cette époque d’un air moqueur, ce n’est assurément pas le cas de celui qui a y a fait ses classes.

«C’était génial de faire partie de cette aventure. On dira ce qu’on veut, mais c’était du football sérieux avec de très bons athlètes. Il y a plein de gens aujourd’hui dans la NFL qui sont passés par la Ligue mondiale», a mentionné Lauzon.

Que du positif

À l’époque, le commissaire de la NFL, Paul Tagliabue, laissait même planer la possibilité que Montréal hérite d’une franchise de la NFL.

Voilà qui rendait la brève épopée de la Machine d’autant plus intense pour ceux qui l’ont vécue de l’intérieur.

«Je n’ai que de bons souvenirs de cette période à Montréal. J’ai encore un chandail de match de l’équipe chez moi, à Atlanta. Ça m’a permis de rencontrer plein de gens intéressants.

«N’importe quelle expérience dans une ligue de sport professionnel, c’est enrichissant. Pour moi comme pour plusieurs autres, ça a été un beau tremplin», a conclu Lauzon, qui aujourd’hui, ne manque pas d’apprendre quelques mots colorés du vocabulaire québécois à «ses» Falcons...