7 trucs pour aller voir un spectacle avec des enfants

Salut,

Aller voir un spectacle grand public avec des enfants, c’est leur faire découvrir la culture, la variété ou même l’élégance de l’art. Cependant, il faut savoir se préparer adéquatement pour ne pas gâcher l’expérience et croyez-moi, ça ne tient qu’à un fil. Voici donc en quelques points les étapes à ne pas négliger lorsque votre lubie d’aller voir un spectacle avec vos enfants s’activera.

1. Séparez les

Eh oui, la complicité venimeuse des enfants peut exploser à tout moment. Pour faciliter l’écoute, évitez d’asseoir les enfants côte à côte. C’est étonnant de réaliser à quel point les enfants peuvent débuter une conversation sans que ce soit nécessaire. Les sujets sont souvent aussi inappropriés que l’instant choisi pour en discuter.

2. Le choix du spectacle

Si vous avez décidé d’initier vos enfants à une quelconque forme d’art, ayez au moins la décence de prendre quelque chose qui les intéresse. Pourquoi jeter votre dévolu sur une pièce de théâtre expérimentale explorant les méandres du rejet social des hispanophones du 13e siècle dans les Balkans? Dans un premier temps, déterminez ce qui intéresse vos enfants. Ensuite, validez que le spectacle s’adresse à un public de leur âge. Vous ne voudriez pas regarder un homme nu qui mime une métaphore dela folie durant deux heures avec vos rejetons. Vérifiez aussi la durée et voyez les entractes comme un partenaire incontournable, même si votre portefeuille n’est pas d’accord.

3. La fatigue, votre alliée

Je vous recommande fortement de les faire bouger dans la journée. Osez même prévoir des activités deux jours d’avance. Si vos mioches sont un peu épuisés, ils auront moins tendance à s’agiter lors du spectacle. Rien n’est plus désagréable qu’un enfant qui teste la rigidité des sièges avec la pointe de ses pieds ou qui découvre à quel point claquer des doigts peut produire un son sec et soudain.

L’épuisement physique n’est pas votre seule arme. Une belle fatigue lourde de fin de party du temps des fêtes est tout à fait indiquée. Au pire du pire, vos chérubins s’endormiront au doux son du spectacle. Prévenez tout méfait en vous assurant que les voix nasales sont bien dégagées pour éviter le ronflement. Un enfant qui dort, c’est mignon. Un enfant qui ronfle, c’est gossant.

4. Le test

Il est impératif de connaître le temps d’attention maximum de vos enfants. Ne soyez pas surpris du résultat, c’est normal pour un bambin de ne pas être assis deux heures calmement. Aussi, je vous recommande une série de tests pour connaître leurs capacités. Commencez par leur faire écouter des courts métrages et allongez-en la durée progressivement. Débutez par des quinze minutes. S’ils ne résistent pas à l’envie de gigoter, faites avorter le projet. S’ils passent la première épreuve, essayez de leur parler d’un sujet comme le libre échange pendant trente minutes sans qu’ils aient le droit d’intervenir. Continuez ainsi avec des activités silencieuses de plus en plus longues. Je vous propose les casse-tête abstraits de mille morceaux, les mots croisés, les théories de Kant ou apprendre le braille en solo.

5. Les petites récompenses

Comme votre animal de compagnie, les enfants aiment recevoir ça et là de jolies récompenses. Prévoyez de petits cadeaux non bruyants tous les 30 minutes. Évitez les maracas. Optez plutôt pour un collant ou un caramel. Ce n’est pas grand-chose, mais la joie enfantine est assez malléable.

6. Le choix de l’ART

Une multitude d’options s’offrent à vous. Sachez en distinguer les nuances les plus frappantes. Un spectacle de danse contemporaine n’est peut-être pas la sélection la plus instinctive pour un enfant en bas âge. Optez plutôt pour du théâtre pour enfant. Il s’en fait de très bons au Québec. Malgré vos obstinations à leur faire découvrir les nuances du jeu de l’acteur, il serait peut-être plus sage de commencer par un endroit où l’enfant peut rêver sans déranger. Un spectacle de patinage de fantaisie ou un spectacle équestre par exemple. Pas besoin de la tête à Papineau pour comprendre que le cheval doit sauter, puis recommencer durant une heure.

7. Le programme de la soirée

Comme c’est un spectacle et que le but ultime est de partager avec eux votre intérêt pour la culture, assurez-vous d’avoir un programme de la soirée. Vous pourrez passer le temps en attendant que le spectacle commence et vous passerez assurément pour un parent attentionné. Aussi, faites lui bien comprendre que ce sont des comédiens, qu’ils travaillent et qu’ils ne peuvent pas passer des commentaires à voix haute comme quand ils regardent Dora l’exploratrice, grande prêtresse de l’aliénation.

Voilà, vous êtes désormais outillés pour gérer votre soirée culturelle et n’oubliez pas : le prix d’une gardienne est souvent très similaire à un prix de billet de spectacle. C’est un pensez-y-bien!

Bon spectacle.