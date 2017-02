Article 353 du code pénal

Ce petit bouquin, qui a réussi à nous enchanter jusqu’à la fin, commence de façon assez abrupte: au cours d’une sortie en mer non loin des côtes bretonnes, le héros – si on peut l’appeler ainsi! – ne pourra résister à la tentation de jeter par-dessus bord un certain Antoine Lazenec.

Au fil des pages, on apprendra donc que ledit Lazenec a débarqué six ans plus tôt dans un bourg brumeux de Bretagne en promettant d’en faire bientôt le «Saint-Tropez du Finistère». Appuyé par le maire des lieux, Lazenec souhaitait en effet y bâtir cinq immeubles de luxe donnant sur la mer avec fitness, piscine intérieure, solarium et terrasse sur le toit, en offrant bien sûr aux habitants du coin la chance d’en profiter les premiers. Ce qui explique pourquoi Kermeur, l’un des très nombreux ouvriers de l’arsenal de Brest à avoir été licencié au tournant des années 1990, n’a pas hésité longtemps avant de troquer ses 400 000 francs d’indemnités contre un somptueux trois-pièces. Le hic? Le projet finira très vite par prendre l’eau et, dans le bureau du juge, Kermeur remontera à la source pour raconter la cascade de catastrophes qui en a découlé.