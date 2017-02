Aucun regret pour l’ex-mairesse de Lévis Danielle Roy Marinelli

Danielle Roy Marinelli n’a aucun regret. Et si elle a été approchée pour un retour en politique, elle ferme la porte à double tour.

L’ex-mairesse de Lévis a quitté la politique. Mais la politique ne l’a pas quittée. Toujours aussi passionnée des débats publics, elle lit ses journaux tous les matins et suit avec attention les scènes municipale, provinciale et fédérale.

Dans une rare entrevue accordée depuis sa retraite politique, elle raconte qu’elle demeure active, loin des caméras.

Approchée au provincial

Depuis que sa décision de se retirer a été prise, jamais elle ne l’a regrettée. Et on ne la reverra pas sur les bulletins de vote, jure-t-elle. Même si elle a été approchée à plusieurs reprises par les partis provinciaux depuis 2013. «Ça m’a fait un petit velours. Ils me disaient que j’étais ministrable. Mais je n’ai pas le goût de ne plus avoir de vie.»

Elle le dit avec conviction : «Je ne m’ennuie de rien. Rien du tout.» À part les gens de son équipe qu’elle appréciait et que de toute façon elle continue de voir régulièrement.

La décision de quitter la vie politique n’a pas été facile à prendre. Elle a eu beaucoup de pression pour rester. Mais avec des petits-enfants qu’elle avait envie de voir plus souvent, le choix s’est imposé. «Je suis contente d’avoir laissé à un moment où j’aurais pu continuer. J’ai pensé beaucoup à Pauline Marois, à Jean Garon. Quand tu prends ta retraite parce que quelqu’un t’a montré la porte, tu ne peux pas être sereine et vivre une retraite dans le bonheur autant que quand tu pars de ton plein gré.»

Lévis en santé

Elle trouve que Lévis se débrouille bien. «Je suis très satisfaite de voir que Lévis continue de grandir. Je pense en toute modestie qu’on a démarré le développement de la ville. Je suis fière de ce que j’ai accompli. Il y a un peu de moi encore dans tout ça.»

Ses principales fiertés demeurent le développement du Carrefour Saint-Romuald avec la venue de Costco et la revitalisation du secteur de la traverse. Elle ne garde pas d’amertume que ces projets aient été inaugurés par son successeur. «Je n’ai pas besoin d’être là pour couper le ruban. Je suis contente que ça se fasse.»

Les médias

Ce dont elle s’ennuie le moins? Les médias, admet-elle. Danielle Roy Marinelli avait une sainte horreur des phrases sorties de leur contexte et montées en épingle, des titres tendancieux. «C’est parti et on n’a plus le contrôle. Le mal est fait. Des fois, les gens oublient qu’on a une famille et que ça peut blesser les gens plus qu’on pense.»

Un petit pincement demeure, au sujet du choix du nouveau chef du parti qu’elle a fondé. Gilles Lehouillier fait «une bonne job», dit-elle, mais elle aurait voulu de la nouveauté, de la jeunesse ou une touche féminine.

En cette année électorale, Mme Roy Marinelli glisse qu’elle pourrait laisser tomber sa réserve et appuyer publiquement une candidate. «J’appuierais peut-être une amie, quelqu’un en qui j’ai totalement confiance, et dont j’ai la conviction qu’elle va travailler pour les intérêts de la population.»

Engagée pour les femmes en politique

Photo Jean-François Desgagnés

Danielle Roy Marinelli replonge dans la politique... le temps de quelques conférences visant à inciter plus de femmes à s’y engager.

L’ex-mairesse de Lévis a accepté de prendre la parole afin de faire la promotion de l’engagement politique chez les femmes. Elle a acquiescé à la demande de l’Union des municipalités du Québec, qui veut accroître le nombre de candidatures féminines lors des élections municipales du 5 novembre prochain. Elle doit prononcer des conférences à Laval et Rivière-du-Loup.

«Je dirai aux femmes qu’elles n’ont pas besoin d’avoir un doctorat en sciences politiques. Il faut aimer ce qu’on fait et être convaincue.»

Comme mairesse, elle admet que la politique a été exigeante et a nécessité des sacrifices. La fin de semaine, lorsqu’elle devait quitter sa famille pour se rendre à une activité, elle partait à reculons, mais se rappelait ensuite combien elle aimait être avec les gens.

Quand elle a décidé de se lancer en politique, même sa mère féministe lui a dit : «T’es folle!»

Malgré tout, jamais elle ne dira que la vie politique est dure, elle peut apporter beaucoup, affirme Danielle Roy Marinelli. C’est cette leçon qu’elle tentera de transmettre dans ses conférences.

Les femmes, dit-elle, sont plus proches de leurs valeurs que les hommes en politique. C’est pourquoi leur présence est essentielle.

L’ancienne infirmière qui a commencé sa carrière politique après quelques années à la maison à s’occuper de ses enfants, l’admet candidement : «Quand j’ai commencé, je ne connaissais rien!» De porte en porte, elle a promis aux électeurs de bien les représenter. Et elle affirme avoir respecté cette promesse tout au long de son passage en politique.

Le bref appel de la politique fédérale

Photo Jean-François Desgagnés

En 2004, Danielle Roy Marinelli est passée à un cheveu de faire le saut en politique fédérale.

Mme Roy Marinelli se souvient combien elle était «malheureuse» sous la gouverne de Jean Garon. «Ma porte de sortie, ça a été de m’en aller en politique fédérale. J’étais presque partie.»

Elle avait été approchée par le parti libéral du Canada, juste avant le scandale des commandites. L’affaire était pratiquement réglée, le déménagement pour Ottawa était dans les plans. «J’étais allée visiter la ville, j’avais décidé où j’allais m’installer. J’étais leur candidate sans investiture.»

Un matin, elle a pris la route de la capitale fédérale pour aller rencontrer les têtes dirigeantes du parti.

J’avais quitté mon mari le matin en lui disant : «Quand je vais revenir ce soir, je serai une candidate libérale. Mais quand j’ai traversé le pont, j’ai eu comme une lumière qui m’a dit : «Danielle, tu ne peux pas t’en aller au fédéral. Tu n’es pas une fille du fédéral. T’aimes ta ville, t’es une fille de terrain. Tu n’as pas d’affaire là.» C’était une façon lâche de solutionner un problème que je vivais.»

Elle a donc tourné le dos à Ottawa et a pensé accrocher ses patins. Sur les conseils de ses bons amis, cependant, elle a plutôt choisi de s’accrocher. L’éclatante victoire sur Jean Garon, l’année suivante, lui a donné raison.