Budaj domine devant le filet

Le gardien Peter Budaj a repoussé les 17 rondelles dirigées vers lui pour permettre aux Kings de Los Angeles de vaincre les Flyers au compte de 1 à 0 en prolongation, samedi, à Philadelphie.

L’ancien gardien du Canadien a ainsi enregistré un septième jeu blanc cette saison, un sommet dans la Ligue nationale de hockey pour mener les visiteurs à un cinquième gain d’affilée.

Budaj a blanchi ses adversaires pour une deuxième fois de suite. Il n’a pas alloué de but depuis 143 min 5 s de jeu.

Son adversaire Michal Neuvirth a bien fait pour les favoris de la foule, en réalisant 27 arrêts.

Il n’a cédé qu’une seule fois en prolongation, lorsque Jeff Carter l’a déjoué grâce à un tir d’un angle restreint. Il s’agissait d’un 27e filet pour l’attaquant de l’équipe californienne.

Chapeau Nylander

William Nylander a réussi son premier tour du chapeau en carrière dans un gain de 6 à 5 des Maple Leafs de ­Toronto face aux Bruins à Boston. La formation canadienne met ainsi fin à une séquence de trois revers.

Les Leafs menaient au compte de 4 à 1 en vertu des trois buts de Nylander et d’un filet de James van Riemsdyk lorsque l’entraîneur des Bruins Claude Julien a retiré Tuukka Rask de la ­rencontre au profit de Zane McIntyre.

Rask avait cédé quatre fois sur 14 lancers.

Le changement de gardien a permis aux favoris locaux de renverser la vapeur. David Pastrnak, avec son deuxième du match, Torey Krug et Ryan Spooner ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge pour créer l’égalité.

Malgré un but de Patrice Bergeron, qui a aussi récolté deux aides, les Bruins se sont inclinés en vertu de filets de Connor Brown et de van Riemsdyk, en troisième période.

La recrue Auston Matthews a ajouté trois mentions d’aide à son dossier, chez les vainqueurs tout comme le vétéran défenseur Zdeno Chara.

McIntyre a terminé la soirée avec 10 arrêts. Devant la cage des Leafs, Frederik Andersen a bloqué 36 des 41 lancers décochés vers lui pour signer un septième gain en autant de départs contre les Bruins.

Les Jets surpris

Alors que Mark Barberio effectuait ses débuts avec l’Avalanche, c’est plutôt Matt Nieto qui a attiré l’attention au Colorado. L’attaquant a inscrit deux buts dans la victoire des siens, qui ont défait les Jets de Winnipeg par la marque de 5 à 2.

Jarome Iginla, Nathan MacKinnon et Carl Soderberg ont été les autres buteurs du côté de l’Avalanche. Matt Duchene a également connu un fort match en récoltant trois mentions d’aide.

Pour sa part, Barberio a effectué un tir au but et obtenu 20 min 31 s de jeu. Il a également été utilisé sur les unités spéciales par l’entraîneur Jared Bednar.

Chez les Jets, Adam Lowry a été le seul marqueur, touchant la cible à deux reprises.

Hainsey joue les héros

Le défenseur Ron Hainsey a mené les Hurricanes de la Caroline à un gain de 5 à 4 contre les Islanders de New York en marquant deux buts, dont celui de la victoire en prolongation, à Brooklyn.

Jaccob Slavin, Lee Stempniak et Teuvo Teravainen ont été les autres buteurs pour les Canes. Jordan Staal et Elias Lindholm ont quant à eux obtenu deux mentions d’aide.

Du côté des Islanders, Josh Bailey s’est signalé en inscrivant le but égalisateur en troisième période et en obtenant une passe décisive sur le premier but des siens, marqué par Anders Lee. Casey Cizikas et Brock Nelson ont également touché la cible pour la formation new-yorkaise.

Le gardien des visiteurs Cam Ward a réalisé 33 arrêts tandis que son homologue, Jean-François Bérubé, a cédé cinq fois sur 25 tirs.