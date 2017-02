C'est dur à digérer pour David Desharnais

David Desharnais a dû surmonter un bon nombre d’obstacles dans sa carrière afin d’obtenir sa place au soleil. De l'adversité, il connaît ça.

L’attaquant de 5 pi 7 po a disputé 431 matchs depuis ses débuts avec le Canadien, mais il se pourrait bien que son séjour à Montréal tire à sa fin

Desharnais changera-t-il d’équipe avant la date limite des transactions? C’est possible.

Après avoir participé à deux matchs depuis son retour au jeu, inscrivant un beau but mardi soir lors de la victoire contre les Sabres, Desharnais a reçu une claque en pleine face samedi après-midi alors que Michel Therrien a choisi de le laisser de côté face aux Capitals.

Ce n’est jamais de bon augure lorsqu’un vétéran, qui en est à sa dernière année de contrat, est laissé de côté par son entraîneur alors qu’il est en santé.

Danault change tout

Je comprends que l’émergence d’un Phillip Danault pendant la longue absence de Desharnais a changé radicalement la situation.

D’ailleurs, même Alex Galchenyuk est incapable de retrouver sa place au centre du premier trio tellement Danault effectue de l’excellent travail, comme on a pu le voir sur les deux buts inscrits dans ce match âprement disputé contre les Capitals.

Danault s’est toutefois blessé au haut du corps en troisième période. On verra donc si Galchenyuk reprendra sa place au centre de la première ligne d’attaque dimanche après-midi lors de la visite des Oilers.

Ça saute aux yeux qu’il s’ennuie d’Alexander Radulov et de Max Pacioretty. Tout le monde souhaite jouer à leurs côtés.

De La Rose guère utile

S’il est vrai que Desharnais n’est guère à l’aise lorsqu’il est employé à l’aile, la pilule a dû être difficile à avaler pour lui lorsqu’il a vu son nom être rayé de la formation contre les Capitals.

Therrien a justifié sa décision en précisant que Sven Andrighetto joue du bon hockey. Peut-être, sauf que Desharnais ne pourrait-il pas apporter davantage à son club qu’un gars comme Jacob De La Rose, notamment lors des attaques massives?

Le jeune Suédois a beau être plus imposant physiquement et être un meilleur joueur défensif que Desharnais, ça ne l’a pas empêché d’être l’un des responsables du premier but marqué par les Capitals.

On peut mentionner qu’en 63 matchs disputés avec le Tricolore, De La Rose a récolté quatre buts et trois passes tout en présentant un différentiel de -14.

Desharnais, de son côté, a amassé 250 points en 431 matchs et il affiche un différentiel de +36...