Clin d’œil au passé!

À l’occasion du 50e anniversaire du Journal de Québec, nous vous proposons quelques anecdotes qui ont marqué l’histoire du Carnaval de Québec qui bat actuellement son plein dans la capitale nationale. Pour fouiller dans le passé, Le Journal a fait appel à Daniel Bouchard, un «vieux de la vieille» qui a occupé différentes fonctions dans l’organisation pendant 25 ans. M. Bouchard a quitté le Carnaval pour relever de nouveaux défis, après avoir été directeur des commandites, des ateliers et des opérations.

«En 1995, on a construit le palais de glace deux fois. Il y a eu une période de temps doux incroyable où il a fait plus 6 ou 7 degrés pendant plusieurs jours. Le palais a pratiquement fondu. On a été obligé de le jeter à terre et de recommencer. Ça avait coûté énormément de sous. Nous avons dû racheter de la glace. L’entrepreneur a fait des heures de nuit. Il y a eu du temps supplémentaire», s’est souvenu Daniel Bouchard.