Coupe Davis: Pospisil et Nestor s’inclinent double

La Grande-Bretagne a pris l’avance 2-1 contre le Canada dans leur affrontement de premier tour de la Coupe Davis, samedi, à la Place TD d’Ottawa, à la suite de la victoire en double de Jamie Murray et Dominic Inglot face à Vasek Pospisil et Daniel Nestor.

Murray et Inglot, respectivement huitième et 43e au monde en double, l’ont emporté en quatre manches de 7-6 (1), 6-7 (3), 7-6 (3) et 6-3 devant Pospisil et Nestor, 19e et 24e.

Demi-finalistes aux Jeux olympiques de Rio, Pospisil, 26 ans, et Nestor, 44 ans, ont toutefois chèrement vendu leur peau. Les Britanniques ont en effet mis 3 h 08 min pour venir à bout des Canadiens.

La rencontre entre les deux pays prendra fin dimanche. Pospisil, 133e au monde en simple, se mesurera à Daniels Evans, 45e raquette mondiale.

Lors du match d’ouverture, Evans, le joueur le mieux classé de l’équipe britannique en l’absence d’Andy Murray, avait défait le jeune Ontarien Denis Shapovalov, 234e joueur mondial, en trois manches de 6-3, 6-3 et 6-4.

Pospisil avait ensuite ramené les deux pays à égalité grâce à sa victoire contre Kyle Edmond, 47e au monde, en trois manches de 6-4, 6-1 et 7-6(3).

Le cinquième et dernier match opposera Shapovalov à Edmund.