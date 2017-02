Des graffitis dans le palais de Bonhomme

Un collectif d'artistes a fait du palais de Bonhomme son nouvel atelier. Chaque fin de semaine du Carnaval, ils investissent la structure glaciale pour y mettre de la couleur, en créant des graffitis sur bois.

L'artiste muraliste Phelipe Soldevila et le collectif Canadian Bacon peignent en direct du palais de Bonhomme toutes les fins de semaine du Carnaval de Québec. Jusqu'à maintenant, l'engouement ne se dément pas: de nombreuses personnes veulent déjà se procurer les œuvres.

Cette association avec le Carnaval permet, selon Phelipe Soldevila, de faire découvrir davantage le graffiti au grand public.

«Tout le monde sait c'est quoi du “graf”. Mais plus on est dans le public, plus on réalise que la population de Québec tripe là-dessus, sur le street art aussi», souligne l'artiste, à qui l’on doit, entre autres, la murale-hommage à Pearl Jam créée cet été à l'extérieur du bar L'Anti.

Mais il affirme qu'il est difficile d'obtenir des permis pour faire des graffitis à Québec. «Les propriétaires sont encore frileux à l'idée d'investir pour faire peindre leur façade. Mais il y a un intérêt qui est en train de se développer. Quand le Carnaval vient nous chercher, ça nous donne de la crédibilité. Et ce qu'on fait, ça reste familial. Pour nous, ça veut dire beaucoup.»

Photo courtoisie

Les défis de l'hiver

Phelipe Soldevila avait l'habitude de peindre sur les murs en été, sur toile en hiver. Mais peindre à l'extérieur durant la saison hivernale apporte son lot de défis techniques.

«La peinture a tendance à geler. Mais avec le Carnaval, on a fait des boîtes chauffantes. Et plus il fait froid, plus la peinture en aérosol va avoir tendance à couler, parce que les surfaces sont moins poreuses. Mais je me sers des coulisses dans mon art, je travaille avec.»

Garder le moral et le focus sur son œuvre est aussi plus difficile dans les temps froids, souligne-t-il. «On travaille notre endurance», dit-il en riant.

D'ici le 12 février, les artistes auront créé 13 œuvres, dont une collective. Phelipe Soldevila évoque la possibilité qu'elles soient mises à l'encan, mais rien n'est confirmé encore.

Phelipe Soldevila a beaucoup de projets en solo. Il sera de la Manif d'art 8 le 21 avril avec son collectif, et travaille à sa prochaine exposition prévue pour cet été.