Des milliers de manifestants en Europe et aux É.-U.

New York | De Londres à New York, en passant par Berlin et Paris, des milliers de personnes ont manifesté samedi contre le décret anti-immigration de Donald Trump.

C’est à Londres que la manifestation a été la plus importante, avec quelque 10 000 personnes, selon une estimation du Guardian. Elles s’étaient rassemblées en fin de matinée devant l’ambassade des États-Unis à l’appel de plusieurs organisations antiracistes, pacifistes ou opposées aux mesures d’austérité et ont pris ensuite le chemin de Trafalgar Square, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Non au racisme!», «Non à Trump!», «Trump à la poubelle!».

Pétition

Outre le décret – qui interdit l’entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans, mais dont l’application a été bloquée vendredi soir par un juge fédéral –, les organisateurs dénonçaient la «collusion» entre la première ministre conservatrice Theresa May et le milliardaire, qu’elle a invité à effectuer une visite d’État au Royaume-Uni au courant de 2017.

Plus de 1,8 million de signataires d’une pétition en ligne demandent que la visite d’État de M. Trump soit ramenée au rang de simple visite afin d’éviter à la reine «l’embarras» d’une rencontre protocolaire avec le milliardaire américain.

À Berlin et à Paris, ils étaient environ un millier à dénoncer le décret, dont l’application a été bloquée vendredi par un juge fédéral de Seattle.

À Washington, plusieurs centaines de personnes ont également manifesté dans une ambiance bon enfant, marchant depuis la Maison-Blanche jusqu’au Congrès.

À New York, quelque 3000 personnes ont répondu à l’appel de la communauté homosexuelle pour témoigner de leur solidarité avec les musulmans et toutes les communautés qui pourraient être affectées par le décret.