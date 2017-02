Elle dédie sa retraite aux Haïtiens

Plutôt que de rester assise dans sa chaise berçante, Renée Fortier a décidé de consacrer sa retraite à venir en aide aux Haïtiens.

«Je veux aider, je ne veux pas me bercer. Je veux bien vieillir», lance en riant la retraitée de l’enseignement à la maternelle.

Mme Fortier a travaillé pendant 33 ans auprès d’enfants défavorisés. Elle vit maintenant seule et n’a pas d’enfant.

«J’ai toujours voulu leur donner le goût de la lecture et de l’écriture, parce que je savais qu’à la maison, ça ne se faisait pas», se souvient-elle.

La femme de 68 ans a pris sa retraite il y a 15 ans, mais elle ne s’est pas tout de suite tournée vers l’humanitaire.

Elle a suivi des cours d’art et a fait du bénévolat ici et là. Puis, en 2010, un ami lui a demandé si elle voulait s’impliquer dans un projet humanitaire.

Des démarches ont été entreprises pour d’abord aller au Panama, mais le projet a avorté, faute d’un contact solide là-bas.

Elle s’est finalement rendue pour la première fois en Haïti en octobre 2012, deux ans après le tremblement de terre qui a fait plus de 230 000 morts.

De sa poche

«Ç’a vraiment été un choc, pour moi, de voir dans quelles conditions les gens vivent. C’est seulement à 4 h 30 de chez moi et je me retrouve dans la misère absolue», se désole-t-elle.

Mme Fortier est allée à l’Île-à-Vache, une petite île d’à peine 15 km de long, au sud d’Haïti.

«Il n’y a pas de route, pas d’électricité, pas d’eau. La veille de notre premier voyage, un médecin avait accouché une femme avec la lumière de son téléphone pour s’éclairer», raconte-t-elle.

Mais les difficultés que vit ce pays et la mauvaise presse qu’il reçoit souvent ne l’ont pas effrayée. Elle est tombée amoureuse de la petite île, de la beauté de ses paysages, mais surtout, de ses gens.

«Je me souviens d’un soir où je me suis réveillée en pleine nuit et il y avait un homme qui était près de ma tente. Il m’a dit que je n’avais pas à m’inquiéter, car il allait veiller sur moi toute la nuit», souligne-t-elle, encore touchée.

C’est donc pour les gens de ce village de 15 000 habitants qu’elle mène ses projets avec son ami André Besner.

Ils planchent tous deux sur l’ouverture d’un centre communautaire qui pourrait également servir d’école. Ils ont aussi rassemblé de l’équipement et des uniformes pour créer une ligue de soccer sur l’île.

«On veut faire une différence localement. On veut rapprocher la communauté et mobiliser la jeunesse», souligne M. Besner.

Ce dernier et Mme Fortier consacrent donc leurs énergies, mais aussi leurs économies à ces projets.

En effet, l’organisme qu’ils ont créé ne reçoit pas de soutien du gouvernement. Ils paient pratiquement tous les frais de leur poche et organisent des ventes de garage pour amasser quelques sous.

Mme Fortier réussit à mener tous ces projets parce qu’elle s’est beaucoup intéressée à la Bourse et a toujours placé son argent elle-même.

«Tôt dans ma carrière, je me suis occupée de mes avoirs, ce qui m’a permis de me bâtir une sécurité financière», mentionne-t-elle.

Injustice

Cette réussite financière lui permet aussi de voyager beaucoup. Elle a un chalet dans les Laurentides et un bel appartement au centre-ville de Montréal.

Elle peut aussi retourner une ou deux fois par année en Haïti et bâtir des projets entre les voyages. Mme Fortier, M. Besner et un petit groupe ont d’ailleurs récemment acheté un terrain sur l’Île-à-Vache.

Ils veulent y construire de petites maisons afin d’avoir un pied-à-terre lors de leurs visites.

«Le plus grand problème, là-bas, c’est qu’on ne peut pas se loger. C’est le camping ou les hôtels de luxe. Avec un toit, ce sera plus facile de travailler sur nos projets», explique M. Besner.

Mais ces maisons pourront aussi être louées à des touristes pour financer leurs projets humanitaires et accueillir gratuitement des volontaires (médecins et infirmières, entre autres) qui voudraient venir aider.

«C’est un pays qui vit une telle injustice, mais qui a tellement de talents et de beauté. Les relations humaines que j’y bâtis me donnent envie de m’accomplir», conclut Mme Fortier.

Conseils aux retraités