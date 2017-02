Hourra, les journées rallongent! Mais pourquoi?

La constatation que les journées rallongent sont souvent la lumière (littérale) du mois de février, le petit bonheur qui nous dit qu’on va réussir à passer au travers de l’hiver.

Mais pourquoi les journées rallongent-elles? On se souvient vaguement que ça a rapport au solstice d’hiver. C’est après ce solstice - la journée la plus courte de l’année - que les journées commencent officiellement à rallonger, même si on ne s’en rend compte que quelques semaines plus tard, habituellement vers la fin de janvier ou en début de février.

Deux choses sont à considérer pour comprendre l’augmentation de l’ensoleillement. Premièrement, la terre tourne autour du soleil et deuxièmement, la terre tourne sur-elle même selon un axe incliné à 23,5°.

Le soleil frappe l’hémisphère nord plus directement lorsque celui-ci est incliné vers le soleil et c’est l’été! Inversement, le soleil frappe l’hémisphère nord moins directement quand c’est l’hiver. Ça pourrait être pire: en hiver, le pôle Nord ne reçoit aucun rayon, puisqu'il est «caché» du soleil en vertu de l'axe de rotation de la terre. C'est la nuit perpétuelle.

Donc les journées rallongent, tout simplement car notre planète continue à tourner autour du soleil, et l’hémisphère nord reçoit de plus en plus directement les rayons du soleil. Ce sera ainsi jusqu'au solstice d'été, où ce sera au tour de l'hémisphère sud de recevoir graduellement le rayons de soleil en plein dans face. De notre côté de la terre, nous retournerons tranquillement vers l'hiver et les journées courtes. *soupir*

Pour en savoir davantage, cette vidéo (en anglais).