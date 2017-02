La disparition possible d’une équipe mène à l’exode des Canadiens

L’entraîneur-chef Gordie Dwyer n’a pas fini sa saison dans la KHL avec le Medvescak de Zagreb. Plus tôt cette semaine, le Canadien n’avait plus d’emploi et avait quitté le pays. Cela ne s’est pas produit car les «Bears» n’appréciaient pas le travail de Dwyer. En fait, il n’a pas été congédié. Dwyer, un ancien des ligues mineures dont la dernière assignation a été avec le Canadien de Montréal en 2003-04, est parti de son propre chef pour accepter un boulot dans la ligue suisse avec l’Ambri-Piotta.

Les loyaux partisans des Bears ont offert à l’entraîneur des adieux émouvants à la fin de son dernier match à Zabreb. En dépit d’une autre défaite lamentable des misérables Medvescak (6-3 contre le Dynamo de Moscou), les partisans ont donné à Dwyer une ovation debout, ont chanté son nom et ont lancé sur la glace des bouquets de roses. L’entraîneur affable, amical et travaillant n’a jamais été blâmé pour la performance terrible de son équipe. Dwyer s’était vu offrir cet emploi sans le moindre espoir de succès et il a fait de son mieux, ce que les partisans croates ont vu et admiré.

Dwyer n’était pas le seul membre des Bears à quitter cette semaine, puisque l’attaquant Francis Paré a quitté l’équipe immédiatement après l’avoir représentée au match des étoiles de la KHL. Le joueur de 29 ans, qui a déjà été une vedette à Shawinigan et un espoir des Red Wings de Detroit, a également choisi de gagner les verts pâturages de la Suisse en joignant le Geneve-Servette. Paré, un des meilleurs joueurs des Bears, a sauté sur l’occasion de poursuivre sa saison avec une équipe qui participera aux séries éliminatoires plutôt que de rester avec le damné Medvescak. Le départ de Dwyer était motivé par des raisons similaires. Les Bears n’ont probablement reçu aucune compensation pour Paré. L’équipe a été en hémorragie financière tout au long de la saison, vendant des joueurs à gauche et à droite pour rester à flot, mais cette lutte semble avoir été futile.

La KHL évoque ouvertement des coupures pour la prochaine saison et si cela se produit, la concession croate sera indiscutablement la première à prendre le bord. Les Bears n’ont pas d’argent, n’ont pas d’investisseurs potentiels et, le plus important, en raison du paysage politique changeant, leur marché n’a plus de valeur pour les oligarques russes qui financent la KHL. Même le président de la ligue, Dmitry Chernyshenko, toujours prudent dans ses propos, a peu fait pour cacher ses pensées sur le sujet. Semblant très impatient à l’égard des finances de l’équipe, Chernyshenko a dit que les Bears «finiront assurément la saison», mais «pour la prochaine année, une décision doit être prise.»

Si on en croit les actions de Dwyer et Paré, la décision est loin d’être prise.

Le dilemme olympique de la Russie

C’est largement assumé que la communauté internationale, avec l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), favorise généralement la participation de la LNH aux Jeux olympiques, contrairement à plusieurs partisans nord-américains et à la LNH elle-même. Toutefois, il y a peut-être une exception notable à cette règle. La Russie, apparemment, vit bien avec l’éventualité que Gary Bettman abandonne les Jeux. En fait, il y a plein de raisons de croire que la Fédération de hockey russe préférerait que Bettman se retire des Jeux de PyeongChang. Les Russes, dont le plus grand accomplissement dans l’ère olympique de la LNH est une médaille d’argent en 1998, croient en leurs chances advenant que la KHL soit la seule ligue représentée et que ses adversaires soient des joueurs basés en Europe ou évoluant dans les ligues mineures nord-américaines. De plus, comme le propriétaire des Capitals de Washington, Ted Leonsis, insiste sur le fait qu’il permettrait à Alexander Ovechkin, Evgeni Kuznetsov et Dmitri Orlov de participer aux Jeux, la Russie serait certainement l’équipe favorite.

Les Russes n’ont pas gagné l’or olympique depuis la fin de l’Union soviétique et la KHL, dont le plan d’affaires s’oriente précisément vers ce but, ne se soucie pas du prix à payer pour cette victoire. Pas de Crosby, Toews, McDavid, ou Bergeron aux Olympiques? Ça ne dérangerait pas du tout la Russie.

4

Le nombre de matchs de suspension donné à l’entraîneur Peter Skudra du Torpedo Nizhny Novgorod, après sa deuxième pénalité d’inconduite de partie de la saison pour ses tirades à l’endroit des arbitres. Skudra, un ancien de la LNH, gagne rapidement la réputation d’être un entraîneur bouillant, mais il est adoré par les joueurs de Torpedo. Les explosions de Skudra sont habituellement bien calculées et servent à élever le niveau de combativité de son équipe. La dernière a provoqué l’excitant retour victorieux du Torpedo contre le SKA. En fait, le Torpedo cherche présentement à s’assurer de l’avantage de la glace pour le premier tour des séries et est considéré par plusieurs comme le favori pour remporter la Coupe Gagarine.