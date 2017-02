La fête de Buddy Cloutier à Québec

Après André Savard et Guy Chouinard plus tôt cette saison, Réal Cloutier est devenu le troisième porte-couleurs des années 70 des Remparts à voir son chandail être hissé dans les hauteurs du Centre Vidéotron, samedi soir, en marge du 20e anniversaire de la renaissance.

«C’est le plus grand honneur que j’ai reçu à date. Quand tu te fais immortaliser comme ça, chez vous, devant les tiens, c’est une reconnaissance extraordinaire de la part des Remparts», a témoigné Cloutier, accompagné par sa femme Kim, son fils Kim et sa sœur Danielle pour la cérémonie sur la patinoire.

Photo d'archives

Son numéro 10 flotte désormais aux côtés des plus grands ayant chaussé les patins dans la Vieille Capitale, à commencer par Jean Béliveau et Guy Lafleur. «De me retrouver aux côtés de Lafleur et Béliveau, mes idoles, c’est un grand honneur», a-t-il avoué.

Il faut dire qu’après son introduction au Temple de la renommée de la LHJMQ, en avril dernier, cet hommage bouclait la boucle pour ses exploits dans les rangs juniors. L’électrisant attaquant de Saint-Émile a compilé des chiffres qui proviennent tout droit de la planète Mars durant ses deux saisons avec les Remparts, inscrivant 132 buts et 183 aides, pour 315 points, en seulement 126 rencontres.

Photo d'archives

À 17 ans, il a marqué 93 buts pour terminer la campagne avec 216 points! S’il a gravé deux fois son nom sur la coupe du Président, en 1973 et 1974, sa deuxième conquête du précieux trophée contre les Éperviers de Sorel reste la plus mémorable à ses yeux. «Ils étaient favoris et ils avaient tout réservé pour la coupe Memorial, et on les battus en six matchs! C’était quelque chose. Le Colisée était plein, l’ambiance était là», a raconté le retraité de 60 ans.

Dominant avec les Nordiques

Chez les professionnels, Cloutier a conservé la même cadence. Choix de première ronde des Nordiques dans l’AMH en 1974, il s’est taillé un poste avec l’équipe dès l’âge de 18 ans avant de remporter le championnat des marqueurs du circuit maudit à deux reprises. Puis, à son premier match dans la LNH à 23 ans, il a réalisé un tour du chapeau devant les siens au Colisée. Au total, il a cumulé 910 points dans les deux circuits, se retirant à 29 ans.

Photo d'archives

«Je suis très fier pour les trois [Cloutier, Chouinard et Savard]. Ils le méritent. Buddy, c’était un marqueur né. Il avait tout le temps confiance en ses moyens. Partout où il a passé, il a réussi», a souligné son ancien partenaire Richard Nantais, qui veillait chez les Remparts à ce que Buddy ne se transforme pas en cible pour ses adversaires.

En plus de Savard et Chouinard, Guy Lafleur, Simon Gagné, Marc-Édouard Vlasic et Alexander Radulov ont aussi leur numéro au plafond du Centre Vidéotron.