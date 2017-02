Le nouveau best-seller de l’heure

En Roumanie, l’écrivain d’origine transylvanienne Eugen O. Chirovici est presque aussi connu que le comte ­Dracula. Ses sanglants thrillers, qui ont réussi à faire claquer bien des dents, s’y sont en effet écoulés à plusieurs ­centaines de milliers d’exemplaires.

Mais en débarquant à Londres, ce ­prolifique auteur n’a pas tardé à mordre la poussière: tous les éditeurs et agents ­littéraires à qui il a envoyé Jeux de ­miroirs, premier roman qu’il écrivait dans la langue de Shakespeare, n’ont pas su y voir les qualités d’un ­futur best-seller. «L’édition est une industrie hautement subjective, et beaucoup de grands romans ont d’abord été ­rejetés, explique-t-il humblement par courriel. Même si les refus sont toujours difficiles à accepter, il faut s’accrocher et continuer à ­essayer.»

Ce qu’a fait Eugen O. Chirovici, et à l’heure actuelle, Jeux de miroirs est en cours de publication dans plus de 38 pays!

L’envers du miroir

«L’idée de ce livre a probablement commencé à germer dans mon esprit il y a trois ans, lors d’une conversation avec ma mère, qui était venue me rendre ­visite en Angleterre, poursuit-il. Je lui ai dit que je pouvais me souvenir de façon très vivante de l’enterrement d’un jeune joueur de football, mais comme je n’étais alors qu’un gamin, elle m’a assuré que je n’y avais pas assis­té. J’avais tout simplement dû en entendre parler par son intermédiaire ou celui de mon père... Une anecdote sans intérêt qui a toutefois généré plusieurs questions: peut-on vraiment oublier ce qui s’est passé à un moment donné? Notre imagination est-elle capable de transformer une soi-disant réalité pour créer de faux souvenirs? Que faire si notre esprit réécrit à sa façon un évènement donné, comme s’il était à la fois cinéaste et scénariste?»

Des questions qui ont fini par déboucher sur le meurtre de Joseph Wieder, un professeur en psychologie cognitive de l’université de Princeton mondialement reconnu pour ses recherches sur la mémoire et la formation des souvenirs. Perpétré dans la nuit du 21 au 22 décembre 1987, cet ­assassinat ne sera cependant jamais élucidé par les policiers de l’époque.

Lorsque Peter Katz, agent littéraire chez Bronson & Matters, recevra le manuscrit autobiographique d’un ex-étudiant de Princeton ayant bien connu Joseph Wieder juste avant que ce dernier ne se fasse tabasser à mort, il saura ainsi d’emblée qu’il a entre les mains une vraie bombe susceptible de faire exploser les ventes d’un bout à l’autre des États-Unis. Le hic? Katz n’en a reçu que les premiers chapitres et avant d’être emporté par le cancer, l’auteur n’a pas jugé bon de lui ­envoyer la suite... qui aurait pourtant enfin pu désigner le meurtrier de ­Joseph Wieder.

Dans l’espoir de faire la lumière sur la sombre affaire Joseph Wieder et d’en tirer­­ un ouvrage à succès, Katz engagera donc un journaliste d’investigation pour enquêter sur tous les protagonistes ­encore vivants cités dans le manuscrit.

Briser la glace

Comme son titre l’indique, Jeux de miroirs fera par la suite miroiter quantité de possibles. «J’ai toujours pensé qu’après avoir lu 300 pages, les lecteurs devaient découvrir bien plus que qui a tué John ou Mary, souligne Eugen O. Chirovici. Un roman policier ne doit pas nécessairement se résumer à une histoire de meurtre ou raconter les prouesses d’un tueur en série jouant à cache-cache avec un brillant agent du FBI. Bien sûr, l’intrigue est importante. Mais parfois, les lecteurs seront beaucoup plus intéressés par les pensées et les sentiments des personnages.»

En succombant au charme de Laura Baines, la jeune étudiante en psycho­logie qui lui permettra de rencontrer Joseph­­ Wieder, Richard Flynn – l’auteur du manuscrit – nous offrira par exemple sa propre version des faits à travers le prisme déformant de l’amour. Et dès que le journaliste engagé par Katz tentera d’en savoir plus, il finira très vite par comprendre que les apparences sont souvent trompeuses. Car tous ceux qui ont côtoyé de près ou de loin l’éminent spécialiste des souvenirs ont curieusement développé d’incroyables aptitudes pour travestir la réalité...

Un bouquin relativement prenant qui nous incite surtout à réfléchir sur les particularités de la mémoire.