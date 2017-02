Les fresques de la Vieille Capitale

Des touristes de tous horizons prennent plaisir à se faire photographier devant cette murale magistrale qui raconte l’histoire de Québec en plusieurs scènes. Cette œuvre d’art à ciel ouvert, qui séduit autant qu’elle crée de la confusion à cause de son effet trompe-l’œil, est l’un des endroits les plus photographiés de la ville. Oui, presque autant que le célèbre Château qui domine la colline!

Réalisée en 1999, dans le cadre d’un projet initié par la Commission de la capitale ­nationale (CCNQ), la Fresque des Québécois a donné le ton à une série de fresques qui aujourd’hui enjolivent les murs du Vieux-Québec, Beauport, Beaupré, Lévis, L’Ange-Gardien, Cap-Rouge, Limoilou... et qui constituent un véritable circuit touristique. «Ces fresques sont une façon de faire rayonner la capitale et de raconter son histoire», explique Anne-Marie Gauthier, responsable des communications à la CCNQ.

C’est lors d’une visite à Lyon, durant les années 1990, que le président de la CCNQ a été séduit par l’immense Fresque des Lyonnais, sur le bord de la Saône, et qu’il décida d’importer le concept à Québec. Des artistes québécois se sont rendus là-bas pour ­profiter de l’expertise des artistes lyonnais et développer ici les techniques de la ­peinture murale.

La CCNQ propose trois circuits pour découvrir ces fresques: en voiture, à vélo et à pied. Un dépliant est également disponible sur le web. Mais pour apprécier à sa juste valeur cet art public, il est préférable ­d’accompagner un guide qui saura susciter votre intérêt par moult détails et anecdotes. En effectuant à pied le circuit du Vieux-­Québec, par exemple, votre guide pourra par la même occasion ajouter plusieurs ­références à l’histoire.

Ces fresques sont un cours d’histoire en raccourci. Elles racontent la ville à travers ses époques et à travers les hommes et les femmes qui l’ont modelée.

Ainsi, dans la Fresque des Québécois, on découvre l’architecture qui a façonné ­Québec, ses saisons, et on voit défiler les personnages associés à divers moments de son histoire, de Jacques Cartier à Félix ­Leclerc, en passant par Frontenac, ­Champlain, Louis-Joseph Papineau, F.X ­Garneau, et les premières communautés ­religieuses arrivées dans la colonie, etc.