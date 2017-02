Daniel Gingras, un biologiste de Québec qui s’intéresse à la généalogie et surtout aux origines des descendants de Charles Gingras (Gingreau) ar-rivé au Québec (St-Augustin-de-Desmaures) en 1669 et qui est l'ancêtre de tous les Gingras d’Amérique, a l'intention d'organiser la plus grande rencontre de tous les Gingras d'Amérique dans notre région en août 2019, année qui coïncidera avec le 350e anniversaire de l’arrivée de ce premier colon qui a quitté Saint-Michel-le-Clouq, pays d’origine des Gingras d’Amérique, en Vendée, France, pour s’établir ici. Vous pouvez rejoindre Daniel Gingras en lui écrivant à gingrasdaniel@hotmail.com, ou en consultant la page facebook Gingras Association.

Le Patro Laval organise une grande soirée dansante au rythme des musiciens de la Musique des Voltigeurs de Québec ce soir, dès 19 h 30, au profit des services à la jeunesse du Patro Laval. Pour une 2e année, la Musique des Voltigeurs de Québec, sous la direction du capitaine François Dorion fera danser les invités lors de cette soirée ballroom carnavalesque. La présence de Bonhomme est aussi au programme de cette soirée dansante. Renseignements: 418 522-2005.

La Cellule pour le CHU

Quatre cents personnes issues de la jeune communauté d’affaires de Québec et engagés auprès de la Fondation du CHU de Québec se sont réunies, le 26 janvier dernier au Terminal du Port de Québec, pour le cocktail La Cellule sous le thème Chaque seconde compte. Grâce à l’engagement des membres de La Cellule, des Caisses Desjardins de Limoilou et Sainte-Foy, présentateurs de l’événement, et de tous les partenaires, 77 128 $ ont été amassés pour le bénéfice des patients de l’unité des soins intensifs adultes du CHUL. Ainsi, un important projet d’optimisation des chambres de soins intensifs pourra voir le jour. Sur la photo, Le Comité La Cellule est en compagnie de Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction, Fondation du CHU de Québec; Patrick Lacasse-Trudeau, chef de l’unité des soins intensifs adultes au CHUL, CHU de Québec-Université Laval; Robert Desrosiers, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou, et Annick Simard, directrice des partenariats commerciaux, Fondation du CHU de Québec.

Les 105 ans de Louise

Madame Louise Dumais Ayotte célébrera demain, en présence de ses neveux et nièces, son 105e anniversaire de naissance. Doyenne du Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) de Limoilou, où elle habite depuis son 100e anniversaire, elle n’a que de bons mots pour l’équipe soignante de l’endroit. Ses proches me disent qu’elle lit encore son Journal de Québec et qu’elle fera une petite prière pour moi.

Tante Bébé

Mary-Ann Higgins , originaire de Charny et qui habite seule depuis de nombreuses années en appartement à Saint-Romuald, a célébré son 90e anniversaire de naissance le 6 janvier dernier. Durant sa jeunesse, elle a pratiqué le curling de (haut niveau) et elle fut une excellente joueuse de quilles. Femme exceptionnelle que tout le monde aime et appelle par son surnom «tante Bébé», elle est toujours prête, selon ses proches, à faire la fête en participant à différentes sorties. D’ailleurs, elle était du souper du Carnaval (avec Bonhomme) organisé par les Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald, le 28 janvier dernier.

Anniversaires

Dave Pichette (photo), défenseur avec les Nordiques de 1980 à 1984, agent d’immeuble pour Re/Max Québec (Fortin Delage), 57 ans... Émile Proulx Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois, 34 ans... Denis Savard, joueur de hockey (1980-96: Blackhawks, Canadiens, Lightning), 56 ans.

Disparus

Le 4 février 2016. Pascale Clément (photo) 57 ans, Directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec... 2016. Dave Mirra, 41 ans, célèbre champion américain de BMX... 2015. Monica Scattini, 59 ans, actrice italienne, fille du réalisateur Luigi Scattini... 2014. Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 1970.