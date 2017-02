Les politiciens jugés «passifs»

Haroun Bouazzi milite depuis 10 ans contre l’islamophobie. Depuis la tuerie de dimanche, le cofondateur et porte-parole de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec (AMAL-Québec) blâme la classe politique d’être restée «passive» devant plusieurs actes haineux.

Ça fait longtemps que je travaille sur les questions d’égalité, de lutte contre le racisme et contre l’islamophobie. Nous étions au courant que plusieurs actes de violence et de haine avaient été faits contre les mosquées au Québec. [...] Ce n’est pas faute d’avoir alerté nos élus.

J’ai été très mauvais. En toute honnêteté, je n’ai pas su quoi lui dire. J’ai paniqué. Je lui ai juste demandé si elle était au courant et c’est tout. Je ne sais pas comment expliquer des choses comme ça à un enfant de 9 ans. Il y a des choses que, même nous, on ne comprend pas. De devoir leur expliquer ça en si bas âge, c’est atroce.

Je comprends parfaitement les peurs et les craintes de mes compatriotes. Mais parmi les gens qui ont peur, il y a également des musulmans. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, c’est difficile d’être optimiste. Mais la peur n’excuse pas la discrimination ou le racisme. Cette peur est compréhensible, mais on a la responsabilité de la comprendre pour ensuite mieux la gérer et en faire une force positive.