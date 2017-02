L’extrême droite tente de recruter dans les campus

Un groupe d’extrême droite a tenté la semaine dernière de recruter de nouveaux membres à l’Université Laval et dans au moins deux cégeps de Québec.

François Deschamps, qui gère la page Facebook «Bienvenue aux réfugiés Ville de Québec», est un observateur des groupes d’extrême droite. C’est la première fois qu’il voit un effort de recrutement aussi visible dans la capitale, ciblant des établissements d’enseignement.

Il y voit un «signe important» puisque ce type d’organisations, auparavant plus discrètes, ne se gênent plus pour s’afficher et recruter de manière plus visible.

Affiches et autocollants

Le 23 janvier, plusieurs affiches du groupe ultranationaliste Atalante-Québec ont été posées sans autorisation au cégep de Sainte-Foy et au cégep Limoilou. La même opération a été menée le lendemain, à l’Université Laval.

«Défends ton identité : rejoins les rangs!» et «Face à la pensée unique, l’alternative identitaire : rejoins le mouvement de la jeunesse», pouvait-on lire sur les affiches, qui ont été rapidement retirées. Ces trois établissements ont tenu à rappeler qu’à aucun moment la présence de telles affiches n’est tolérée sur leur campus.

Au cégep Limoilou, des autocollants ont aussi été posés sur les portes extérieures du campus de Québec, indique la conseillère en communication, Thérèse Lafleur.

Au cégep Garneau, de telles affiches ont aussi été posées pendant la même période, selon François Deschamps, mais leur présence n’a pas été portée à l’attention de l’administration, indique-t-on au service des communications.

Le groupe ultranationaliste Atalante-Québec se définit comme une «organisation politique identitaire». Leur slogan sur le web est «Exister c’est combattre ce qui me nie».

À la mi-octobre, une manifestation contre l’islamisme radical devant l’Assemblée nationale à Québec avait regroupé quelques dizaines de personnes, dont des membres de ce groupe.

De son côté, la Fédération des cégeps réclame davantage de ressources pour pouvoir intervenir auprès de jeunes qui sont plus vulnérables à la radicalisation.

Selon une étude réalisée l’an dernier par un groupe de recherche sur la radicalisation violente auprès de 1900 étudiants dans huit cégeps de la province, «des propos racistes et haineux sont assez fréquemment rapportés, ce qui souligne l’importance de continuer à intervenir dans ce domaine», peut-on lire.

De son côté, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence recommande de mettre en place un mécanisme de suivi entre les écoles secondaires, les cégeps et les universités afin de s’assurer de la prise en charge des jeunes les plus vulnérables.