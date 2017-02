l'homme qui tutoyait les étoiles

Après presque trois décennies à côtoyer les musiciens et autres festivals de jazz, nous regrettons parfois et même souvent dirais-je, les grandes formations et le manque de joie de vire quand vient le temps d’exécuter ou de présenter un concert. Bien entendu, il serait malencontreux de la part du blogueur de placer tous les interprètes dans le même panier, mais un peu de joie de vivre, ce qui n’est n’exclut le savoir- faire faire comme dans le cas présent, serait bien apprécié. Homme de spectacle, trompettiste redoutable, il fit ses premières armes au sein du bouillant orchestre de Cab Calloway, Dizzy Gillespie, l’un des pères spirituels du Be-Bop et de la musique latine matinée de jazz savait y faire. Même à la fin de sa vie, il faut absolument réécouter le triplé Dizzy Diamonds, l’âme était bien présente, malgré une « diminution » des moyens physiques.

En tournée



Ambassadeur d’un jazz tout –terrain, comme Duke Ellington, nous le retrouvons en 1968 au Berlin Philarmonic Hall. Entouré de quelques fidèles complices tel le saxophoniste James Moody , le pianiste Mike Longo qui signe la très belle composition Frusco , les trompettistes Dizzy Reece/Victor Paz et le saxophonistes Sahib Sihab/Cecil Payne, la « machine » partait au quart de tour. Sourire aux lèvres, nous le devinons , « taillant le bout de gras » avec le public et faisant la remarque que sa formation « sound like a real band », le plaisir est définitivement au rendez-vous. Avec Dizzy, on ne fait pas dans la miniature. Oscillant entre 7 et 10 minutes, les compostions proposées sont le cœur du bop qui n’a perdu de sa vivacité, ni de son intensité. Laissant ce qu’il fait de chorus à ses artilleurs de luxe : James Moody dans Frisco, le contrebassiste Paul West dans One Bass Hit et Dizzy lui –même au sommet de sa forme, ce petit trésor sorti des voutes de la petite maison de disque MPS vous fera oublier le temps gris et les turpitudes du présent.