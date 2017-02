Mikaël Kingsbury s’impose en duel à Deer Valley

Présenté par

Mikaël Kingsbury a décroché la médaille d’or samedi à l’épreuve de bosses en parallèle de la Coupe du monde de ski acrobatique de Deer Valley, en Utah, après avoir défait son compatriote Marc-Antoine Gagnon en finale.

Du côté féminin, l’Albertaine Andi Naude a remporté la médaille d’argent. Elle s’est inclinée en finale contre la meneuse au classement de la Coupe du monde, l’Australienne Britenny Cox. L’Américaine Jaelin Kauf a complété le podium après s’être imposée devant sa compatriote Olivia Giaccio, en petite finale.

Éliminée en quarts de finale, Chloé Dufour-Lapointe a obtenu le meilleur résultat québécois chez les femmes en terminant septième.

Audrey Robichaud et Maxime Dufour-Lapointe ont été évincées en huitièmes de finale et ont conclu, dans l’ordre, aux neuvième et 11e rangs.

Alex-Anne Gagnon et Justine Dufour-Lapointe se sont respectivement classées 17e et 18e.

Chez les hommes, l’Australien Brodie Summers a obtenu la médaille de bronze après avoir vaincu le Finlandais Jimi Salonen à son dernier duel.

Philippe Marquis et Simon Pouliot-Cavanagh ont été stoppés en huitièmes de finale et ont fini 10e et 12e. Simon Lemieux et Luke Ulsifer ont quant à eux conclu aux 21e et 25e rangs.