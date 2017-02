Neige et froid font plus d’une vingtaine de morts en Afghanistan

Les avalanches et le froid ont tué plus d’une vingtaine de personnes en deux jours en Afghanistan, dont des femmes et des enfants, et au moins autant attendaient d’être secourues samedi, selon des sources provinciales.

Les avalanches se sont produites après trois jours de chutes de neige continues qui ont également détruit des habitations et bloqué les routes, empêchant les habitants de chercher de l’aide ou de se mettre à l’abri dans les provinces du centre et du nord-est.

Dans le Badakhshan (nord-est), au moins dix-huit personnes, dont trois femmes et deux enfants, ont été tuées dans des avalanches qui ont englouti leurs maisons dans trois districts de la province dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué un porte-parole provincial à l’AFP, Naweed Frotan.

«Plusieurs dizaines de personnes sont toujours bloquées et nous essayons de leur porter secours», a-t-il ajouté expliquant que les routes étaient totalement barrées par la neige dans au moins douze districts de la province.

Dans le nord, dans la province de Sari Pul, cinq personnes ont été tuées par des avalanches et 70 personnes étaient toujours bloquées samedi dans le district de Balkhab, a rapporté à l’AFP le porte-parole provincial, Zabiullah Amani.

«Nous essayons d’ouvrir les routes vers Balkhab», a-t-il dit.

Les températures glaciales ont également tué deux personnes ainsi qu’une centaine de têtes de bétail dans la province occidentale de Badghis.

Les avalanches mortelles sont fréquentes en Afghanistan en hiver, pays de haute-montagne bordé par le massif de l’Hindu-Kush au nord-est et les opérations de secours fréquemment entravées par le manque d’équipement adéquat.

En outre, l’extrême pauvreté des habitants les prive d’abri et de protection efficaces contre les intempéries et le froid.

Le mois dernier, 27 personnes sont mortes à cause de la neige et du froid dans la province septentrionale de Jawzjan.

Malgré les milliards de dollars déversés sur ce pays depuis 2001 et l’intervention américaine pour chasser les talibans, l’Afghanistan demeure l’une des nations les plus pauvres du monde.

En 2015, le pays arrivait derrière Haïti, au 169e rang mondial de l’Indice de développement humain créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).