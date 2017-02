Rafales à 150 km/h en France

Plus de 250 000 foyers privés d’électricité, des rafa­les à 150 km/h: une tempête annoncée «exceptionnelle» a soufflé samedi matin dans le sud-ouest de la France. Dans un premier temps, aucun blessé n’a été signalé, mais de nombreux dégâts matériels: chutes d’arbres, lignes électriques au sol, routes coupées, échafaudages renversés dans les trois départements placés en «vigilance rouge» jusqu’à la mi-journée. Plus de 250 000 foyers étaient privés d’électricité en Gironde, dans les Charentes et dans les Landes. Sur le littoral, des rafales ont été enregistrées à 148 km/h dans la station balnéaire du Cap Ferret (Gironde). De vagues de l’ordre de 8 à 10 mètres étaient attendues sur le littoral.

Photo AFP