Régime minceur chez les gardiens

Depuis samedi, tous les gardiens de la LNH doivent porter des culottes de taille réduite.

Cette décision a été approuvée par le bureau des gouverneurs de la LNH en juin dernier.

Certains gardiens ont déjà commencé à porter leur nouvel équipement lors de matchs réguliers au cours des dernières semaines. C’est notamment le cas de Martin Jones, des Sharks de San Jose, Peter Budaj, des Kings de Los Angeles, et Corey Crawford, des Blackhawks de Chicago.

La plupart d’entre eux soutiennent que ce changement n’affectera en rien leurs performances.

«C’est probablement la pièce d’équipement la plus facile à modifier», a souligné Crawford au NHL.com.

Les protéger

La Ligue espérait pouvoir implanter ce nouveau règlement dès le début de la campagne 2016-2017, mais les dirigeants ont eu besoin de plus de temps que prévu afin d’être bien certains que ces changements n’affecteraient en rien la protection des gardiens.

«Nous avons réglé l’aspect sécurité et ce fut la bonne décision d’implanter le règlement le plus rapidement possible, même si c’est en milieu de saison», a précisé le directeur des opérations hockey et superviseur des gardiens de la LNH, Kay Whitmore.

« Un peu fou »

«Plus tôt dans le processus, bon nombre de gardiens nous ont dit que ça ne changerait pas grand-chose de modifier les culottes. Évidemment, ce ne sont pas tous les gardiens qui sont d’accord, mais lorsque certains d’entre eux changent de jambières 10-12 fois par saison, il est difficile de croire que de faire de même avec les culottes est impossible.»

Le gardien des Coyotes de l’Arizona Mike Smith ne partage pas l’opinion de Whitmore.

«Je pense que de modifier l’équipement en plein milieu de la saison, c’est un peu fou, surtout lorsque ça touche les gardiens, a-t-il dit. Je ne peux pas croire que ça ne peut pas attendre le début de la prochaine campagne.»