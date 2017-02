Retrouvailles émouvantes à la mosquée

Accolades et pleurs étaient au rendez-vous, samedi, alors que le Centre culturel islamique de Québec rouvrait ses portes pour la fois depuis la tuerie qui a fait six morts, dimanche dernier.

La mosquée a accueilli les fidèles dès l'aube pour la prière. Plusieurs membres de la communauté musulmane de Québec y revenaient pour la première fois depuis les tristes évènements. Ils étaient notamment accompagnés de délégations d’Halifax, Ottawa, Trois-Rivières, Sherbrooke et Montréal.

«On est toujours fiers d’ouvrir une mosquée. On va faire toutes les prières, c’est très important pour nous», mentionnait Mohammed Yangui, président du Centre culturel islamique de Québec.

Corvée difficile

C’est le cœur gros que les membres du Centre culturel islamique procéderont au nettoyage de la salle de prière, où des traces de sang et de balles étaient encore présentes sur les murs, samedi. «On va faire le nettoyage, on va changer le décor complètement, puisque là, on ne voit que les endroits où les frères sont morts», indiquait M. Yangyui.

Plusieurs résidents du secteur, qui ne sont pas de confession musulmane, tenaient aussi à rendre hommage aux victimes, en venant porter des bouquets de fleurs, qu’on compte par centaines aux alentours de la mosquée. «On a eu le cœur bouleversé toute la semaine, ça nous attriste beaucoup», mentionnait Christianne Sohet, mariée à un Tunisien de confession musulmane. «Plusieurs membres de la famille, en Belgique ou en Tunisie, nous disent qu’ils n’osent plus venir à Québec, ils ont peur pour leur vie», a-t-elle ajouté, encore peinée par les tristes évènements.

Le dernier bilan de l’hôpital de l’Enfant-Jésus où repose encore trois blessés, fait état de deux dans un état critique et un dont l’état s’est stabilisé.