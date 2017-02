Retrouver une vie après la prison

La Maison Saint-Laurent soutient depuis maintenant 50 ans des criminels qui sortent de prison. Que ce soit pour trouver un emploi, un appartement ou savoir comment on achète un billet de cinéma, les résidents ont tous besoin d’aide.

Michel est en libération conditionnelle. L’homme de 38 ans est arrivé dans cette maison de transition de Montréal-Nord un peu avant les Fêtes.

Il sortait de la prison de Bordeaux, où il a passé plusieurs mois pour production de cannabis.

Bien qu’il ait hâte de se «retrouver dans [ses] affaires» et de revoir son fils adolescent, il ne veut pas «brûler d’étapes».

«Je dois me trouver un emploi et un appartement. J’ai déjà tous mes meubles. Il faut que je change mes fréquentations, aussi, pour ne pas retourner en prison. J’ai assez donné de ce côté-là», a-t-il expliqué hier au Journal, dans le cadre de la journée portes ouvertes de la Maison Saint-Laurent.

L’organisme communautaire, qui peut accueillir jusqu’à 35 délinquants tout droit sortis d’une prison provinciale ou d’un pénitencier fédéral, fête ses 50 ans cette année.

Du voleur au meurtrier

«Depuis 1967, on a accueilli des hommes qui ont commis tous les genres de délit, du voleur de caps de roue au meurtrier. Le critère d’admission, c’est le désir de changer. Ils ne peuvent pas rester ici à regarder les mouches voler», note le directeur général François Bérard.

La Maison Saint-Laurent pourrait facilement passer inaperçue dans la petite rue résidentielle de Montréal-Nord où elle se trouve. C’est un immeuble d’habitation comme les autres.

Mais lorsqu’un résident y entre, il doit aller voir l’intervenant au premier étage. Il y a toujours quelqu’un en poste, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

«Ils peuvent juste le saluer de la main et aller dans leur chambre. On veut voir leur état», mentionne Josée Meilleur, coordonnatrice clinique de la Maison.

Les résidents sont des hommes adultes, en majorité francophones et n’ayant pas terminé leurs études secondaires. Ils demeurent en moyenne 86 jours à la Maison Saint-Laurent. Les délinquants vivent dans cinq appartements rappelant les milieux de vie de la série Unité 9. Ils partagent aussi un salon et une cuisine.

Les bagarres et la consommation de drogue ou d’alcool sont formellement interdites. Les résidents doivent respecter un couvre-feu et avertir les intervenants de leurs déplacements.

Réintégrer la société

La raison d’être de la Maison Saint-Laurent est d’aider les criminels qui sortent de prison à réintégrer la société avec le moins de heurts possible.

«Le rythme de vie en prison est beaucoup plus lent. Tout est contrôlé. À l’extérieur, ça va beaucoup plus vite. Il y a un décalage», détaille le directeur général, qui tient le fort depuis plus de trois décennies. Certains n’ont besoin d’aide que pour refaire leur curriculum vitæ ou s’ouvrir un compte bancaire.

Pour d’autres, le décalage est plus grand, comme dans le cas d’un ex-détenu dont M. Bérard se souvient. «Il avait passé 22 ans en prison. En sortant, la première chose qu’il voulait, c’était qu’un bénévole l’accompagne au cinéma, car il ne savait pas comment ça fonctionnait. On fait ces choses-là aussi», conclut-il.