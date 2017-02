Seuls au milieu du monde

C’est en observant des gens seuls dans un endroit bondé, au milieu d’une foire alimentaire, que Dans un food court a pris forme. Tout en questionnant l’esprit d’individualité qui règne dans ce genre de lieu public, on souhaite donner la parole aux solitaires de ce monde.

C’était un 23 décembre. L’achalandage dans les centres commerciaux est à son comble et Marie Fannie Guay, créatrice de la pièce, est interpellée par une image qui se dessine devant elle. «J’ai vu un homme gros et seul à une table qui mangeait un hamburger» à la foire alimentaire, se souvient-elle. «J’ai trouvé cela si triste que j’en ai eu les larmes aux yeux.»

La créatrice s’est également penchée sur la genèse de ces fameuses foires ­alimentaires, qui ont néanmoins une vocation très pratique. «Au départ, lorsqu’ils ont été intégrés dans les centres commerciaux, on voulait des pôles d’activités sociales où les marchands pouvaient échanger avec les clients», explique ­Marie Fannie Guay, qui assure également la mise en scène de sa pièce avec Solo ­Fugère. «Il y avait une volonté de rassemblement. Les food court sont, en quelque sorte, des descendants des marchés ­romains et des foires médiévales.» Loin du but initial, on constate plutôt que ces endroits impersonnels n’ont rien de ­rassembleur.