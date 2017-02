Un endroit de rêve pour amateurs de motoneige et de quad

Après une journée sur les sentiers, les motoneigistes et quadistes se dirigent vers l’Auberge du Draveur à Maniwaki. Confort, chaleur et bon temps assurés. Tout ça entre amis!

Tout près de l’Auberge du Draveur, à ­Maniwaki en Outaouais, les amateurs de motoneige et de quad parcourent les sentiers enneigés environnants. Ils y accèdent avec leur bolide depuis l’auberge, ce qui est fort pratique. Le propriétaire du chaleureux établissement, Gilles Lafrenière, propose des chambres de différentes catégories qui font notamment le bonheur des amis ­sportifs partageant du bon temps ensemble. Les invités y trouvent leur compte dans les chambres Confort avec leurs deux lits doubles ou un grand lit, les Studios avec ou sans cuisinette mais toujours avec un grand lit ou les suites avec un très grand lit et un divan-lit. Tous y passent du bon temps dans le confort puisque les chambres ont été ­rénovées il y a quelques années lors de l’agrandissement. Ici, le client est bien ­accueilli et le service y est chaleureux. On dispose d’un bain avec une douche ou d’un bain-tourbillon dans chaque chambre. C’est parfait pour relaxer au chaud après une journée de plein air!

Du choix aux repas

Au déjeuner, on se régale d’œufs, saucisses, bacon, omelettes, crêpes, pain doré, fruits frais, boissons froides et chaudes et autres servis à la salle à manger. Le ­restaurant de l’auberge suggère une carte variée pour le dîner et le souper. Steak et frites, pâtes, pizza, brochettes de poulet et de filet mignon (avec marinade maison), ­côtelettes de porc et d’agneau, la cuisine y est familiale, variée et goûteuse.

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 115 $, ­déjeuner inclus. Les 12 ans et moins mangent et logent gratuitement.

Services

Des soins pour le corps et de la massothérapie sont offerts sur rendez-vous. Les forfaits (romantique, ­massage, motoneige...) sont intéressants et souvent avantageux. Plusieurs chambres restent accessibles aux personnes à ­mobilité réduite. Le bar de l’hôtel est prisé pour relaxer entre amis et regarder un match de hockey.

Activités sur ­place

On se baigne dans la piscine intérieure, on profite du spa extérieur (qui accueille de 10 à 15 personnes) et des saunas à chaleur sèche ou à vapeur. On s’entraîne sur les appareils à la salle ­d’exercices (elliptiques, ­tapis de course, poids, vélos stationnaires...).

Activités tout près

Le parc du Draveur propose une sculpture et des tableaux évoquant l’histoire de la drave à Maniwaki.

Coordonnées

Auberge du Draveur

85 rue Principale Nord ­(route 105)

Maniwaki (Québec)

J9E 2B5

Téléphone : 1 877 449-7022

www.aubergedraveur.qc.ca