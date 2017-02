Un livre qui tombe à point

Je ne suis pas un inconditionnel de Mathieu Bock-Côté. Il y a quelques semaines, lorsqu’il a écrit une chronique sur Cuba et Fidel Castro, au moment du décès du leader historique de la Révolution cubaine, j’ai été surpris et choqué. Je trouvais qu’il parlait de ce qu’il ne connaissait pas vraiment et ne faisait que répéter les mêmes âneries lues sur les fils de presse des grandes agences. Pour l’analyse concrète, on repassera. Aujourd’hui, je prends sa défense, même s’il n’en a pas vraiment besoin, pour dénoncer cet acharnement qu’on a à le diaboliser à propos de ses prises de position sur le nationalisme québécois.

L’article de Nathalie Collard, dans La Presse, est un exemple de mauvaise foi. Commentant le dernier ouvrage de ­Mathieu Bock Côté, Le nouveau régime, elle en profite pour le discréditer en alléguant que le sociologue s’oppose tout simplement au progrès et à la modernité. Rien de moins! Un peu plus et elle s’attribue, à elle et à ses zélotes, les victoires passées contre le racisme, l’esclavage, l’obscurantisme et les inégalités sociales. Du même souffle, elle se lance dans un éloge du multiculturalisme, élevé au rang peu subtil de dogme. Le multiculturalisme serait une nouvelle forme d’humanisme, ni plus ni moins.

Que dit et dénonce MBC dans ses ­«essais sur les enjeux démocratiques ­actuels»? Que la fameuse «ouverture à l’autre» n’est qu’une façon de se déculpabiliser de certaines tares passées et ­présentes: le racisme, l’intolérance, la xéno­phobie. Les tenants de cette révélation vont brandir, comme autant de ­remèdes miracles, le «droit à la différence» et «l’éducation à la diversité». En douter fait de nous des «phobes» de toutes sortes fermés à la «différence». Le multiculturalisme, cette panacée, serait le dernier rempart contre la barbarie et le garant d’une vraie démocratie et de la justice sociale.

L’« autre », c’est qui ?

Qui est cet «autre»? se demande MBC. «C’est celui qui permet d’apercevoir de l’extérieur une société fermée.» La société québécoise, bien évidemment. Cet autre incarnerait pleinement la diversité tant vantée. Le contraire de ce «nous» si honni, intolérant, responsable de tous les maux, qui «a peur de la différence».

Dans un tel schéma réducteur, l’histoire n’a plus sa place, sinon comme vecteur de division. L’histoire constituerait un véritable «musée des horreurs». La société d’accueil doit être vidée de sa substance spécifique afin que les nouveaux arrivants ne se sentent pas concernés par le devoir d’intégration, le vilain mot, dans une communauté ­politique et homogène par sa culture et ses lois. Pour les multiculturalistes, ­actuellement hégémoniques dans notre société, la mémoire est un concept ­totalitaire et l’identité nationale, l’idiosyncrasie d’une nation, s’apparente à une forme de fondamentalisme qui mène inévitablement à la destruction de la ­démo­cratie, voire de l’humanité.

Climat d’inquiétude

Le citoyen ordinaire se sent de plus en plus inquiet face au maintien au ­pouvoir de gouvernements autoritaires qui ne tolèrent pas la dissidence. Cette inquiétude peut déboucher sur différentes formes d’expressions politiques, dont le populisme. C’est à nous d’y voir et d’intervenir dans le débat.

Comme on le voit, MBC ratisse large et cette vingtaine de textes ne laissera personne indifférent. Alors que Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, entend mener l’Amérique au bord de la crise identitaire, en fermant les frontières à une forme d’immigration ­incontrôlée jusqu’à maintenant, il est urgent de lire cet ouvrage qui nous permettra d’y voir plus clair dans le débat actuel.

Je souhaite, en terminant, que le ­brillant intellectuel MBC cesse de ­discréditer systématiquement le rôle pourtant positif qu’a joué la pensée marxiste dans l’évolution des idées et du combat social, surtout après la période de la Deuxième Guerre mondiale.

Autres suggestions de lecture