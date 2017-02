Une caravane flottante arrive de l’Allemagne

Un couple de Montréalais vient d’importer au pays un intrigant concept de caravane flottante qui provient d’Allemagne.

«Si je décide qu’à 17 h il fait beau et que j’ai le goût de manger sur l’eau, je remorque ça derrière ma Mini, on s’en va sur la rivière des Prairies, on invite des amis, on soupe dans une petite baie et, à 10 h 30, c’est rentré dans le garage, that’s it», a dit Sylvie Drouin, directrice de Sealander Canada.

La designer montréalaise et son conjoint Michel Foti attirent ces jours-ci l’attention de nombreux curieux à leur kiosque du Salon du bateau et des sports nautiques, où ils ont officialisé l’arrivée du Sealander au Canada. C’est un concept «trois en un» de bateau, caravane et remorque intégrée entièrement électrique.

Les deux designers de métier étaient à une certaine époque de grands amateurs de voile. Mais, avec le quotidien et le travail, ils manquaient de temps pour vivre leur passion.

«On cherchait quelque chose pour pouvoir s’amuser et passer du bon temps, même si nous habitons en plein cœur de la ville», a dit Michel Foti. photo emy-jane déry

Un concept unique

En fouillant sur internet, le couple est tombé amoureux du concept du Sealander.

C’est un jeune Allemand dans la trentaine qui l’a inventé dans le cadre de sa thèse universitaire, avant de le mettre en marché récemment. Jusqu’ici, une quarantaine d’exemplaires seulement ont été produits à l’échelle mondiale. Le Sealander peut voguer sur l’eau grâce à son moteur électrique ou être utilisé pour le camping avec sa cuisinette et son lit queen intégré. Léger, il peut être tiré par de petites voitures, comme la Mini (Cooper) de Mme Drouin, par exemple. Il prend par ailleurs peu d’espace, ce qui permet au couple de le garder dans son garage du Plateau-Mont-Royal.

L’été dernier, Mme Drouin et M. Foti ont fait une trentaine de sorties sur l’eau avec celui qu’ils sont allés chercher directement en Europe.

«La moitié du temps, c’était des soirs de semaine. Le lendemain, on entrait au bureau et on avait l’impression de revenir d’un long week-end», a dit M. Foti. Photo courtoisie

Facile à utiliser

Après un an d’utilisation personnelle, Sylvie Drouin et Michel Foti ont décidé d’aller plus loin en faisant homologuer le Sealander au Canada pour pouvoir en vendre.

Le «bateau-caravane-remorque» se détaille 37 500 $ plus taxes et arrive d’Allemagne par conteneur.

Pour l’utiliser, il faut un permis de navigation, comme c’est le cas pour n’importe quelle embarcation de plaisance au Québec, et une plaque d’immatriculation (pour l’aspect remorque).

«On a l’impression que ça pourrait bien devenir le Westfalia des temps modernes», a dit M. Foti, qui prendra bientôt le large pour la Colombie-Britannique avec sa douce et son «bateau-caravane-remorque».

Le Sealander

Poids 1069 lb

Largeur : 1,68 m

Longueur : 3,72 m

Comprend :