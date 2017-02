Une grande fête qui fait du bien

La ville de Québec a retrouvé une touche de magie hivernale qui faisait du bien, samedi soir, avec la tenue du défilé de la Basse-Ville du Carnaval de Québec, une soirée où les ryth­mes festifs ont fait oublier durant quelques heures la tristesse des derniers jours.

L’ambiance était à la fête tout au long du parcours de quatre kilomètres qui a mené Bonhomme et les 14 tableaux du défilé à travers Charlesbourg. Un peu partout, on pouvait sentir que les gens avaient besoin de faire la fête pour tenter de dissiper cette tristesse qui flottait sur la ville depuis l’attentat de dimanche.

«Dès lundi, on sentait que les gens avaient besoin de se rassembler et de se serrer les coudes, et c’est ce qu’on leur

offrait samedi soir. On a pu tourner une page et mettre un peu de couleur dans la douleur des derniers jours», confiait la directrice générale du Carnaval, Mélanie Raymond, dans les minutes suivant la fin du défilé.

Pour plusieurs, cette grande fête lançait un message clair à ceux qui ont voulu ternir l’image de la ville de quelque façon que ce soit cette semaine.

«Il fallait montrer que le malheur des derniers jours ne nous empêchera pas de vivre. Ça montre que les Québécois, on se tient et qu’on va continuer de le faire», soulignaient Nadia Beauregard et Martin St-Amour, venus de Sabrevois, en Montérégie.

Sécurité habituelle

Malgré le contexte particulier des derniers jours, les mesures de sécurité entourant ce premier défilé du 63e Carnaval de Québec n’avaient pas été spécialement adaptées. Il y avait bien évidemment un important déploiement policier et de nombreuses voitures bloquant les accès, mais rien qui n’était pas prévu avant l’attentat de dimanche, a confirmé le SPVQ. Aucune arrestation – ni débordement – n’a d’ailleurs été signalée par les autorités

«La police de Québec a fait un excellent travail avec une discrétion incroyable. On se sent toujours en sécurité et c’était encore le cas ce soir», a de son côté souligné le président du Carnaval, Alain April.

« Juste assez » froid

Plusieurs milliers de personnes, dont le maire Labeaume, qui ne s’est pas adressé aux journalistes, ont applaudi Bonhomme, la reine et les duchesses samedi.

La soirée s’est déroulée sous un ciel dégagé et par une température «juste assez froide pour rappeler qu’on est au Carnaval» se réjouissait le comité organisateur, qui remet ça samedi prochain pour un deuxième défilé, cette fois-ci en Haute-Ville.

Déjeuner à saveur western à place d’youville

Photo annie t. roussel

Des effluves de crêpes et de saucisses planaient au-dessus de la place D’Youville samedi matin, à l’occasion d’un 48e déjeuner western, qui est devenu une tradition au Carnaval de Québec. Plus de 2000 repas ont été servis par la délégation du Stampede de Calgary, où Bonhomme ira faire son tour cet été lors du célèbre festival albertain.

«Bonhomme participe au défilé chaque année et il vole la vedette!» lançait Fred Cribb, le président du programme d’échange Québec-Calgary, soulignant le jumelage entre les deux villes, qui en est à sa 61e année. Sur la photo, Pierre, Claudette et Jacqueline ont pris un malin plaisir à participer au traditionnel festin.

Quoi faire dimanche

Tailgate course de canots

Alors que la traditionnelle et populaire course de canots prendra son départ à même le bassin Louise, les curieux sont invités à participer à l’avant-course afin de soutenir les canotiers qui défieront les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Un tailgate avec nourriture, musique et essais de canots sur la neige est notamment proposé. De 11 h à 12 h 30 À l’assaut du fleuve Saint-Laurent La course de canot à glace est assurément un moment fort de l’événement hivernal. Les canotiers en provenance de Québec, du Canada, de la France et des États-Unis s’activeront notamment dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent. Près de soixante équipes se divisant en trois catégories prendront le départ à même le bassin Louise pour se diriger vers le quai Paquet, à Lévis. De 12 h 30 à 15 h. 1958 La course en canot se déroule dans les pires conditions de son histoire alors que seules 4 des 21 équipes reviennent à bon port.

Le défilé du Carnaval en chiffres