Audacieuse et époustouflante

Comme on s’y attendait, Lady Gaga n’a pas profité du moment pour y aller d’une déclaration à saveur politique et aucun invité spécial ne s’est joint à elle.

Vous avez dit haute voltige? C’est en direct du toit du stade NRG que Lady Gaga a lancé son concert en interprétant This Land Is Your Land, pendant que dans le ciel texan des centaines de drones soutenaient des lumières bleues, blanches et rouges, aux couleurs du drapeau américain.